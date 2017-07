La clàusula més un jugador

El PSG intenta rebaixar el preu total del fitxatge de Neymar –222 milions de la clàusula més els impostos per l’IRPF– i ha trucat a la porta del Barça per negociar. Però es trobarà amb un no com a resposta, ja que el club blaugrana té les idees clares, i així ho va expressar Bartomeu als EUA en la prèvia del clàssic a Miami: “Volem que Neymar segueixi, però existeixen les clàusules. Si vol marxar, que pagui fins a l’última pesseta.”

L’única via que podria acceptar el Barça seria un traspàs pel mateix import de la clàusula –evitant així els impostos– i, a més, el club francès hauria d’incloure en l’operació un jugador important com Di María, Rabiot o Draxler. El principal objectiu de la secretaria tècnica és Marco Verratti des de la temporada passada, però Nasser Al-Khelaïfi no el vol deixar marxar perquè el considera peça clau juntament amb el fitxatge de Neymar per intentar donar la sorpresa en la Champions. El Barça, de moment, no descarta la incorporació de l’internacional italià i lluitarà per ell, però sembla gairebé impossible que el club francès n’accepti la sortida.

Un altre jugador d’aquest perfil de migcampista amb presència ofensiva és Adrien Rabiot, que també agrada a la secretaria tècnica per la seva joventut –22 anys– i per la seva polivalència, ja que pot actuar en les tres posicions del centre del camp, una parcel·la que el Barça necessita reforçar després d’anys sense moviments destacats.

Per la seva part, Julian Draxler i Di María serien dos jugadors més similars a l’astre brasiler per la seva manera d’entendre el futbol. Dos jugadors ràpids, tècnics, amb desequilibri i que poden jugar enganxats a la banda. L’alemany Draxler seria el recanvi natural d’entre els jugadors del PSG. Tot i que és dretà, on millor ha rendit ha estat a la banda esquerra. Amb 23 anys, va arribar a l’equip parisenc al gener procedent del Wolfsburg a canvi de 40 milions d’euros. Draxler ha completat una bona campanya amb el PSG i va ser l’autor del segon gol dels francesos contra el Barça, en l’anada dels vuitens de final de la Champions.

L’altra opció que també agrada a Pep Segura i Robert és l’argentí Di María, que pot jugar com a extrem a les dues bandes. L’exmadridista, de 29 anys, és un jugador més contrastat que Draxler i ja coneix la lliga. A més, Messi i ell són amics, el 10 el coneix bé de la selecció argentina i estaria encantat de compartir club amb ell. Ara la pilota és a la teulada del PSG i haurà de decidir si deixa marxar un jugador clau per abaratir els costos del fitxatge de Neymar. El Barça l’ha d’encertar amb els recanvis.