La jutgessa torna a denegar la llibertat provisional a Rosell

L’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell continuarà reclòs a la presó de Soto del Real, on està ingressat des del 25 de maig passat per, presumptament, haver-se quedat 6,5 milions d’euros de la venda dels drets audiovisuals de 24 partits amistosos de la selecció del Brasil i que també els hauria blanquejat a Andorra. L’expresident blaugrana havia demanat la llibertat sota fiança per passar les vacances amb la família, però ahir la jutgessa de l’Audiencia Nacional, Carmen Lamela, va rebutjar la seva petició perquè entén que “hi ha risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració delictiva”.

És el segon cop que la jutgessa denega la llibertat sota fiança de Sandro Rosell. Ho va fer el 4 de juny passat, quan va desestimar el primer recurs d’apel·lació, i ho fa esgrimint els mateixos arguments que ja va utilitzar per mantenir entre reixes Rosell abans d’anar a judici per la seva implicació en l’anomenada operació Rimet. També va denegar la petició de Joan Besolí, l’advocat i polític andorrà que és soci de Rosell. En la interlocutòria, Carmen Lamela insisteix que hi ha “determinats i fundats indicis” de la participació dels acusats en els delictes que se’ls imputen, i que tenen “capacitat econòmica” per viatjar i escapar-se de la justícia.

La jutgessa considera que el fet de tenir la nacionalitat espanyola, estar arrelat al país i tenir les dues filles vivint aquí no són un motiu suficient per decretar la llibertat provisional perquè considera que Rosell ha provat sobradament la capacitat per viure en diferents llocs del món i que té “una gran fortuna”, com també béns i comptes corrents a l’estranger. A més a més, la jutgessa de l’Audiencia Nacional recalca que la seva dona també està sent investigada.

A més, insisteix que hi ha “risc de reiteració delictiva”, perquè Sandro Rosell i Joan Besolí operen, presumptament, en el marc d’un grup organitzat de persones que estan investigades també en altres països, com ara els Estats Units, Andorra o Suïssa. A més, i en el cas de l’expresident del Barça, el Senat del Brasil està estudiant iniciar una investigació per fets que es troben també en el marc de l’operació Rimet.