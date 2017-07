L’operació per fitxar Coutinho, encara en marxa

El Barça ja té assumida la marxa immediata de Neymar Junior al PSG, i més enllà d’abordar el fitxatge del que haurà de ser el seu substitut en la davantera, amb el nom de diferents candidats sobre la taula, continua treballant en la incorporació d’un jugador de primer nivell, tal com ja estava planificat abans de tot l’enrenou amb la sortida del brasiler, per reforçar el mig del camp. L’escollit, des de fa ja setmanes després de la negativa del PSG a negociar per Verratti, és Philippe Coutinho, pel qual el club blaugrana ja va presentar una primera oferta que, segons va avançar Globoesporte, era de 70 milions d’euros més 10 en variables, i que ja hauria estat refusada pel Liverpool.

A diferència del club parisenc, però, els del Merseyside no es tanquen en banda a negociar, tot i que es resisteixen a perdre el que és el seu jugador referent i un dels millors de la Premier League en la temporada del seu retorn a la Champions. No s’ha d’oblidar, en aquest sentit, que a Anglaterra, tot i que no hi ha clàusules de rescissió, sí que existeix el transfer request, una opció diplomàtica a la qual es poden acollir els jugadors en cas de voler marxar d’un club. Coutinho no l’ha demanat, però sí que ha fet saber al seu club que el seu desig és fitxar pel conjunt blaugrana.

L’objectiu del Barça és continuar accelerant aquestes negociacions, i si vol fitxar Coutinho és conscient que haurà de millorar, i molt, les xifres del primer intent que ha fet arribar al Liverpool. El Barça ingressarà almenys 222 milions d’euros per Neymar i el conjunt red, conscient d’això, de les quantitats que s’estan movent aquest estiu en el mercat de fitxatges i de la necessitat del club blaugrana per incorporar algun crac el més aviat possible per aturar també així la sortida d’un crac com Neymar, difícilment baixarà dels 100 milions d’euros en les seves pretensions. Algunes informacions, de fet, apuntaven que el Liverpool hauria arribat a taxar el brasiler de 25 anys en 150 milions d’euros. El que està molt clar, doncs, és que l’operació per intentar portar Coutinho al Camp Nou no serà senzilla, però no és impossible, i menys amb el Barça disposant de més diners que mai per gastar. Aquesta setmana es preveuen més avenços en la negociació.