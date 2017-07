L’hora dels adeus

Les hores de Neymar al Barça són més que comptades. El brasiler va ser protagonista, ahir, a la Xina, d’uns quants actes publicitaris i sembla bastant clar que demà ja no s’entrenarà a les ordres d’Ernesto Valverde en el retorn als entrenaments del grup després de la gira dels Estats Units. Neymar i el seu pare, que ahir a primera hora del matí va aterrar a Barcelona procedent de Miami, continuen muts, però el desenllaç final al serial que estan protagonitzant des de fa un parell de setmanes i que ha centrat tota la gira americana del primer equip ja s’intueix molt a prop. Ni Neymar pare ni Neymar fill han dit públicament ni ase ni bèstia sobre el seu futur perquè tenien uns quants actes publicitaris que havien de complir i perquè ahir havien de cobrar 26 milions d’euros del Barça com a prima d’una renovació que va signar l’estiu passat i que ara volen trencar. De fet, el Barça va prendre la decisió de dipositar aquests 26 milions en una notaria amb la intenció de pagar sense problemes si decidís continuar, però amb la d’estudiar si poden no fer-ho degut al fet que només hauria complert un dels cinc anys de contracte que va signar quan va renovar el brasiler.

Això sí, superada la data d’ahir, es precipitaran els esdeveniments i entre avui i demà es podria fer oficial el seu adeu al Barça. Avui mateix, de fet, el jugador podria fer escala a Qatar per reunir-se amb Nasser al-Khelaifi, propietari del París Saint Germain, i tancar l’acord definitiu amb el club parisenc, acord en el qual fa setmanes que treballen els advocats del pare de Neymar i els del PSG. Neymar podria aprofitar la seva estada a Qatar per passar la revisió mèdica al centre mèdic d’Aspire, a Doha.

Amb l’acord entre Neymar i el PSG tancat, pel qual el jugador guanyarà 30 milions nets per temporada i el seu pare una nova multimilionària prima de fitxatge, restarà fer el pagament al Barça i la posterior presentació del brasiler a París. Ahir, diversos mitjans de comunicació francesos apuntaven que el club d’Al-Khelaifi ja ha escollit el lloc on es convertirà en gran espectacle l’arribada de Neymar. Ja ha rebut el PSG el permís de l’Ajuntament de París per poder-ho fer i es diu a França que el lloc escollit podria ser la zona del Trocadero, amb la Torre Eiffel de fons.

Pel que fa al pagament al Barça, s’insisteix des del club blaugrana que no pensen negociar i que només admetran que marxi pel pagament de la clàusula de rescissió: 222 milions d’euros que, si no hi ha acord i no es fa el traspàs, seran uns quants més per al pagador. En aquest cas, l’IRPF faria que el cost, per al pagador, augmenti fins a uns 300 milions d’euros. Aquesta és la raó per la qual els francesos han mirat de negociar, volent-se estalviar els impostos amb la inclusió en l’operació d’un futbolista com l’argentí, Ángel Di María.

L’operació, com ha denunciat el mateix Barça, que està disposat a demanar una investigació a la UEFA, farà que el PSG se salti el fair play financer, tot i que el club francès estudia fórmules perquè això no sigui així i s’apunta la possibilitat que sigui, precisament, Qatar Sports Investments qui compri Neymar i pagui la clàusula de rescissió del brasiler.

Sigui com sigui i hi hagi o no denúncia per part del Barça, ahir es va anunciar des de la UEFA que hi haurà investigació de tota l’operació. El directiu executiu i de joc net financer i sostenibilitat de la UEFA, Andrea Traverso, va explicar que no han rebut encara cap petició per part del Barça, però que ells faran una investigació de manera unilateral. “El PSG ha de respectar les regles de joc net financer com tots els clubs d’Europa. Ha de demostrar que no té pèrdues de més de 30 milions d’euros en un termini de tres anys. L’impacte potencial del fitxatge de Neymar tindrà impacte en la seva economia durant molts anys. És molt complicat jutjar aquestes operacions abans que es produeixin perquè no sabem els plans del club francès. Poden vendre alguns jugadors per un preu semblant o superior. Només podem fer càlculs després de l’operació i assegurar que es compleixin les regles”, explicava Traverso.