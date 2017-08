André Gomes i Ter Stegen es fan les proves mèdiques

Dilluns Ter Stegen va decidir avançar la tornada a la feina i es va entrenar en solitari a la ciutat esportiva. No va ser fins ahir, però, quan al club l’esperaven per sotmetre’s a les proves mèdiques pertinents. El porter alemany va coincidir amb André Gomes, que va posar punt i final a les vacances, ja que tenia permís per tornar més tard, igual que Ter Stegen, per haver participat en la copa Confederacions. Després de fer-se les proves, tots dos van tenir el primer contacte amb la pilota al camp d’entrenament Tito Vilanova.

Allà van coincidir amb Gerard Deulofeu, que va fer treball de camp. El davanter de Riudarenes continua amb la seva posada a punt després de no haver pogut viatjar a la gira americana, perquè estava recuperant-se d’una lesió muscular a l’adductor de la cama dreta. Rafinha, també lesionat, va ser l’altre jugador del primer equip que es va quedar a Barcelona. Uns i altres es veuran les cares amb els seus companys d’equip, que després de gaudir de tres dies de feina avui tornen als entrenaments. Ernesto Valverde podrà dirigir una sessió amb gairebé tots els jugadors actuals disponibles. L’equip s’entrenarà en doble sessió per anar agafant el millor to per als compromisos dels dies vinents. Divendres han de disputar un partit amistós a Tarragona contra el Nàstic, dilluns espera el Chapecoense al trofeu Joan Gamper i també en ple agost ja arriba el primer compromís oficial de la temporada amb els dos partits de la Supercopa d’Espanya, contra el Real Madrid, els dies 13 i 16. L’equip necessita tenir ja un bon ritme amb vista a aquestes cites.