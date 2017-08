Arda Turan s’atrinxera

La gira als Estats Units va certificar el que molts en el si del FC Barcelona es temien, que Arda Turan difícilment s’acostarà algun dia a aquell jugador màgic que va enlluernar amb la samarreta de l’Atlético de Madrid. I és que el turc, malgrat la gran oportunitat que sempre suposa l’arribada d’un nou entrenador, va tornar a ser el jugador apàtic de la passada temporada, una manca d’actitud que va refermar la visió que tenen d’ell Ernesto Valverde i la secretaria tècnica, que desitjarien que Arda Turan sortís del Barça aquest estiu, per alleugerir el nombre de fitxes del primer equip i recuperar bona part de la inversió que es va fer en ell fa dues temporades. Turan, però, acomodat a Barcelona i amb tres anys encara de contracte, només marxaria del Camp Nou si arribés una oferta suculenta, un desig que fins ara no s’ha produït i, el que és pitjor, que ara per ara sembla molt difícil que succeeixi abans del 31 d’agost. Perquè malgrat que Ahmet Bulut, el seu representant, va afirmar en l’inici de l’estiu que Arda Turan es quedaria al Barça amb total seguretat, el cert és que durant tot aquest temps l’agent s’ha estat movent pel mercat, en la recerca d’alguna oferta amb cara i ulls, després que el jugador turc renunciés a marxar al futbol xinès. A l’hora de la veritat, però, i malgrat un interès incipient de l’Arsenal, cap club ha decidit apostar amb empenta per un futbolista que el Barça ha taxat en 40 milions d’euros, i menys després d’una temporada molt decebedora que va completar amb l’incident amb Turquia que va propiciar la seva renúncia a la selecció. Turan, a més, conscient que quan millor ha rendit ha estat quan ha jugat en la posició de Neymar, veu la més que probable sortida del brasiler com una oportunitat, malgrat ser conscient que el Barça vol fitxar un primera espasa per reconstruir el trident.

El somni del Galatasaray