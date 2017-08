Incertesa en el lateral dret

D’aquí a onze dies, el Barça encetarà la temporada 2017/18, amb la disputa de l’anada de la supercopa d’Espanya al Camp Nou contra el Madrid, i un dels pocs dubtes que sembla que hi ha a hores d’ara en l’onze inicial, més enllà de quina sigui l’aposta en la porteria en aquest primer partit oficial –Ter Stegen fins avui no s’entrenarà amb el grup– i de la incògnita de qui ocuparà el lloc de Neymar Júnior quan es confirmi la seva sortida del club, està en el lateral dret. Si més no, segons s’ha vist en la gira. I és que a dia d’avui no està gens clar que Nelson Semedo, l’únic fitxatge realitzat a l’estiu pel Barça, a banda del de Gerard Deulofeu, comenci el curs com a titular. I això que el portuguès va escurçar les seves vacances, i tot i haver participat en la copa Confederacions, va viatjar en la gira del conjunt blaugrana als Estats Units com un de més. En els tres amistosos disputats a terres nord-americanes, però, i a falta del que acabi passant un cop comenci la temporada de debò, ha quedat demostrat que la competència en el lateral dret, entre Aleix Vidal i Semedo –en aquests tres partits, Sergi Roberto ha jugat sempre al mig del camp– està servida. De fet, Ernesto Valverde li ha donat més minuts al de Puigpelat, i el que encara és més significatiu és que l’ha fet jugar d’inici en dos dels tres partits. En el primer, contra la Juventus, va ser Aleix Vidal el titular i el torn per Semedo, que va debutar amb el Barça contra el conjunt torinès, va arribar a la segona part, jugant els segons 45 minuts. En el següent compromís, contra el Manchester United, van canviar les coses i Semedo va disputar la primera part i Aleix Vidal, la segona. En el clàssic, però, que va servir per tancar la gira, i en què Valverde va apostar per primer cop per un onze realment de gala, va ser Aleix Vidal qui va tornar a jugar com a titular, sent rellevat per Nelson Semedo ja després del minut 60 de partit.

Tot i aquest major protagonisme per a Aleix Vidal, no s’ha d’oblidar que el de Puigpelat està tot just sortint encara de la lesió que va patir al febrer a Mendizorrotza –va reaparèixer en la final de copa però des de principis d’estiu va continuar fent la seva recuperació per posar-se al dia– i que és probable que per la falta de partits en els últims mesos també hagi tingut més minuts al llarg de la gira. Al contrari de Semedo, que ha tingut molt poques vacances.

Pel que fa al rendiment mostrat en aquests amistosos, Aleix Vidal ha actuat a bon nivell, sobretot en atac, i físicament també se l’ha vist bé. Semedo poc a poc ha anat adquirint automatismes, encara que ha estat un pèl tímid, prioritzant intentar no cometre errors. Contra el Real Madrid, va evidenciar alguna llacuna en defensa, sobretot quan va tenir més espais per darrere, mentre que pel que fa referència a tasques ofensives, va arribar amb cert perill a l’atac. Encara és aviat, però el que faci Valverde en aquests dos partits de la supercopa d’Espanya pot ser significatiu.