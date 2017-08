El Barça s’interessa per l’estat de possibles relleus

L’adeu de Neymar deixarà un gran buit esportiu al Barça d’Ernesto Valverde. A dia d’avui és impossible trobar en el mercat un futbolista de la seva qualitat, però n’hi ha alguns que per potencial han demostrat que poden ser bones alternatives a la pèrdua del brasiler. El club blaugrana és plenament conscient que cap dels jugadors que puguin venir tindran el pes de Neymar, però també que necessita trobar un relleu que estigui a l’alçada del que l’equip i els aficionats esperen després de quedar-se sense un dels membres del trident i una peça fonamental del grup.

Per aquest motiu, el Barça s’està interessant per la situació d’alguns futbolistes que, si bé tenia controlats, ara ho farà de manera més intensa. Els noms d’aquests quatre davanters que estan en la llista de Robert Fernández són perfectament coneguts: Dembélé, Mbappé, Griezmann i Dybala. No és cap secret que de tots ells hi ha bons informes al club des de fa temps. Això no vol dir, però, que algun d’ells acabi venint, perquè afrontar qualsevol d’aquests fitxatges és molt complicat pel seu cost econòmic i també perquè són peces clau en els seus equips i es neguen a negociar o bé fixen d’entrada un preu gairebé prohibitiu, tot i que el Barça disposarà de molts milions d’euros quan Neymar marxi.

En el cas de Dembélé, Robert el segueix des de fa temps i l’estiu passat ja el va voler incorporar. El Borussia Dortmund no el vol vendre i fixa un preu per començar a negociar que està al voltant dels 90 o els 100 milions d’euros. Dels quatre, és el fitxatge, a priori, més fàcil de fer. És jove, té molt talent i encara pot progressar. De perfil similar és Mbappé, però la seva incorporació és molt més complicada. Per començar, per un tema econòmic, ja que el seu preu és molt més elevat, gairebé proper al que ingressaria el Barça per Neymar. Això és perquè té el Real Madrid al darrere –es va publicar que hi havia arribat a un acord per 180 milions– i el Manchester City no el volia descartar. A més a més, el Mònaco no el vol traspassar, almenys aquest estiu. Mbappé és molt jove, té 18 anys.

Un altre jugador que fa temps que figura a l’agenda del Barça és Dybala, de la Juventus. Amic i admirador de Messi, el talent argentí sempre ha tingut predilecció pel Barça i estaria encantat de deixar Itàlia per venir a Barcelona. El problema és que és un dels emblemes de la Juventus i caldria posar molts diners sobre la taula per convèncer aquell club. A més, a nivell esportiu és un jugador de perfil diferent del de Neymar, ja que juga més per dins i el Barça voldria algú que pogués jugar a la banda.

L’últim jugador és Griezmann. Pot jugar a la banda però ara fa temps que no ho fa i això li treu atractiu. Ara bé, és un futbolista amb gol, qualitat i plenament adaptat a la lliga. El seu problema és la clàusula de rescissió. Mentre l’Atlético no pugui fitxar per la sanció FIFA, és de 200 milions d’euros. A partir del 2018 baixa fins als 100. Una operació que s’enduria bona part dels diners cobrats per Neymar. A més a més, tampoc seria gens fàcil convèncer el conjunt madrileny de rebaixar la seva llibertat. Com a últim handicap hi ha el compromís ferm per part de Griezmann de continuar, com a mínim, una temporada més.