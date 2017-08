Punt final

El Barça i Neymar volien un desenllaç ràpid del serial que el brasiler està protagonitzant aquest estiu i ahir, per fi, es va produir. Estaven citats els jugadors del primer equip ahir a dos quarts de deu del matí per continuar amb la pretemporada després de tres dies de descans. El brasiler va arribar uns minuts abans a la ciutat esportiva Joan Gamper. Es va reunir primer amb Ernesto Valverde i li va comunicar que havia decidit deixar el Barça. L’entrenador li va donar permís per no haver d’entrenar-se. Neymar, posteriorment, es va acomiadar, un a un, dels seus companys i pocs minuts després de dos quarts de deu del matí va marxar de la ciutat esportiva cap a les oficines del FC Barcelona. Allà, ell i el seu pare es van reunir amb el CEO del club, Óscar Grau, el director de fitxatges del Barça, Raül Sanllehí, i el tresorer, Enric Tombas. El president, Josep Maria Bartomeu, no va voler assistir a la trobada. El club li va donar permís per negociar la seva desvinculació del Barça i li va comunicar que només ho podria fer si el París Saint Germain, club on el brasiler jugarà les cinc temporades vinents, paga la seva clàusula de rescissió, que és de 222 milions d’euros. Els Neymar, en la mateixa reunió, van demanar explicacions al club per no haver cobrat dilluns passat els 26 milions d’euros que els corresponien com a segon termini de la prima de renovació que van acordar les dues parts quan el jugador va renovar, l’estiu passat. El club va decidir dilluns dipositar un xec amb aquesta quantitat en una notaria esperant el desenllaç del cas i ara estudiarà si ha de pagar o no aquests diners després que Neymar hagi decidit trencar la seva vinculació amb el Barça.

El brasiler va deixar les oficines acompanyat del seu conegut seguici inseparable. Primer es va dirigir a una notaria situada a la Diagonal de Barcelona, on va fer un requeriment per cobrar els 26 milions d’euros esmentats. Cap al migdia va anar a l’aeroport de Barcelona i va agafar un avió privat cap a Porto, on l’esperava un exjugador del Barça, el brasiler Maxwell, que ara treballa per al PSG després d’haver-se retirat del futbol i que ha estat una figura molt important en aquesta operació, convencent Neymar que el seu lloc era al conjunt que dirigeix Unai Emery i que allà, lluny de Messi, podrà tenir el reconeixement que li ha estat negat en els últims anys, com quan després de ser la gran figura de la remuntada contra el PSG, tots els focus es van centrar en la imatge de la celebració de Messi. A la ciutat portuguesa, Neymar va anar a passar la revisió mèdica prèvia a la seva vinculació amb el PSG, per tornar després a Barcelona, on esperarà el desenllaç final del cas. També hi havia a l’avió que va anar a Porto Wagner Ribeiro, home de confiança de la família Neymar que havia passat per París per enllestir-ho tot i va parlar amb la premsa abans de volar cap a Portugal. Va dir que el PSG pagarà en les hores vinents la clàusula de rescissió del futbolista. De fet, està previst que el futbolista arribi avui mateix a París i que signi demà el seu nou contracte per a cinc temporades de 30 milions d’euros nets cadascuna.

El jugador brasiler i el seu pare també cobraran una important prima de fitxatge del club francès, que serà d’uns 60 milions d’euros. El club que presideix Nasser al-Khelaifi té la intenció de presentar Neymar en un acte espectacular demà o dissabte com a molt tard.