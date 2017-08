El preu de la discòrdia

Mai en la història del futbol el preu d’un jugador havia fluctuat tant com ho ha fet el de Neymar en aquests darrers quatre anys; un ball de números espectacular, amb dos casos als jutjats i la dimissió de Sandro Rosell entremig, que no ha fet més que refermar la teoria que mai se sabrà realment el preu que n’ha hagut de pagar el Barça. “Neymar ha costat 57 milions d’euros. La intromissió d’altres clubs –en referència al Madrid– ha provocat que l’operació hagi superat els 40 previstos, dels quals ja en vam anticipar 10 en l’auditoria de l’any passat”. Aquesta va ser l’exposició que va fer Josep Maria Bartomeu, sent vicepresident esportiu, el 3 de juny del 2013, el dia en què el Barça va presentar Neymar davant de 57.000 aficionats. En l’explicació, a més, Bartomeu va afegir-hi que els 57 milions pagats pels drets del jugador se’ls repartirien, a quatre parts, les societats DIS i Teisa, una consultoria i el Santos. “Nosaltres donaríem més detalls, però els venedors ens han demanat confidencialitat. El que no hi ha hagut és cap pagament a intermediaris o agents”, va afirmar Bartomeu. Ja llavors, però, havia transcendit que el Barça havia pagat 40 milions a la societat N&N, propietat del pare de Neymar, motiu pel qual a finals de novembre el soci Jordi Cases, membre del col·lectiu Consulta Barça i responsable d’una moció de censura fallida, va requerir al club, a través d’un burofax, el detallament de l’operació. Dues setmanes després, i davant la negativa del club, Cases va presentar una denúncia en què acusava Rosell “d’apropiació indeguda”. Per al demandant, el club havia pagat 74 milions d’euros: 17,1 al Santos, 7,9 per drets preferencials sobre tres jugadors, 9 per dos amistosos i 40 per a l’empresa del pare del jugador. “És un traspàs de 57,3 milions d’euros, dels quals 17,3 es van pagar al Santos i 40, a una societat. Per raons de confidencialitat no hem donat més detalls, però estem disposats a donar-los a qualsevol organisme interessat”, va reiterar Toni Freixa, llavors portaveu del club. Aquesta teòrica tranquil·litat, però, s’en va anar en norris a inicis d’any, quan el jutge Pablo Ruz va atendre la petició de la fiscalia, que veia una “simulació contractual”, i va admetre a tràmit la querella. Acabava de néixer el cas Neymar.

Rosell dimiteix

“Neymar ha costat 57 milions d’euros, i punt. Amb tot el respecte pel senyor jutge, li demano que accepti a tràmit la querella i que em citi a declarar perquè així podré explicar-li el que vulgui saber.” Així de desafiant es va mostrar Sandro Rosell el 20 de gener del 2014, un dia després que el diari El Mundo publiqués un article en què assegurava que el Barça havia pagat 95 milions per Neymar. Dos dies després, el jutge va admetre a tràmit la querella i, al dia següent, Rosell va presentar la seva dimissió. “Una injusta i temerària acusació ha desembocat en una querella contra mi. El fitxatge de Neymar és correcte”, va afirmar el fins llavors president. Rosell va passar el testimoni a Josep Maria Bartomeu, que el dia següent va presentar en públic tots els números de l’operació de Neymar, que va passar a costar 86,2 milions, en afegir als famosos 57,1 milions del traspàs la prima de fitxa que es va endur el jugador (10), una comissió de 2,7 per al seu agent i pare; 4 milions per a N&N, empresa propietat també del pare; 2,5 per a la fundació de Neymar; 7,9 fruit de l’acord de col·laboració amb el Santos, i 2 per a N&N a canvi de la recerca de joves talents al Brasil. A aquests números, a més, s’hi haurien d’afegir 2 milions si Neymar trepitjava el podi de la Pilota d’Or. I lluny d’aclarir-se, el cas encara es va enterbolir més al febrer, quan el jutge Pablo Ruz va imputar el Barça per un delicte fiscal en el fitxatge de Neymar, en veure indicis de frau a Hisenda, una nova carpeta que el club va poder tancar en pagar una multa de 13,5 milions. El cas Neymar, però, va tirar endavant, i el 22 de juliol l’expresident Rosell i Antoni Rossich, en representació del club, van haver de declarar davant del jutge Ruz, i una setmana després va ser el torn del pare de Neymar. I tot no va acabar aquí, ja que, malgrat que a l’octubre Jordi Cases va retirar la demanada, el febrer del 2015 la fiscalia va demanar portar a judici Rosell i el Barça i la imputació de Bartomeu, que en la seva declaració va atribuir tota la responsabilitat a Rosell. Les consideracions dels imputats, però, van xocar amb la petició de la fiscalia, que va reclamar 2 anys i 3 mesos de presó per a Bartomeu, 7 anys i 3 mesos de presó per a Rosell i 33 milions de multa al club. I enmig de tot l’enrenou va aparèixer a escena l’empresa DIS, amb una demanda que donaria peu al cas Neymar 2, i que encara avui no està resolt.

Canvi de preu