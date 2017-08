‘Au revoir’, ‘Moneymar’

Quatre anys i dos mesos. Això és el que ha durat l’etapa de Neymar Júnior al Barça. L’estiu del 2013, el conjunt blaugrana va tancar un fitxatge estratègic, ja que el crac brasiler, tot i tenir aleshores només 21 anys, ja era considerat un jugador que estava entre els escollits en un futur immediat. No va trigar a demostrar-ho, fins al punt que, a dia d’avui, abandona el Barça com un dels millors futbolistes del món. Un tercer lloc en l’elecció a la Pilota d’Or de fa dos anys, i un cinquè lloc en l’última no fan altra cosa que confirmar-ho. Ho tenia tot per acabar agafant el relleu de Messi com a líder del Barça un cop l’argentí decideixi penjar les botes, però Neymar ha preferit prioritzar l’estratosfèrica oferta del PSG tot i jugar en una lliga menor, i ser-ne l’absolut referent, en comptes de continuar al lloc on s’ha consagrat com a crac mundial.

En el pla esportiu, no hi ha cap dubte. El fitxatge de Neymar va ser tot un èxit. El Barça, presidit per Sandro Rosell, es va avançar a tots els clubs que també volien el brasiler, un dels quals el Madrid, i va aconseguir incorporar un autèntic crac. Més enllà del seu rendiment, però, les conseqüències del seu fitxatge, per les irregularitats comeses són conegudes i greus. L’Audiencia Nacional, on el mateix Neymar i el seu pare també van haver de declarar, va acabar condemnant el club per dos delictes fiscals i a pagar una multa de 5,5 milions d’euros, després del pacte que exonerava Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, que pel camí havia presentat la dimissió, poc després que s’admetés a tràmit la querella presentada pel soci Jordi Cases per presumpta apropiació indeguda. Això pel que fa al que es coneix com a cas Neymar 1, perquè el cas Neymar 2, instat pel fons brasiler DIS, continua obert. Tot un seguit de problemes que poc es preveien quan el Barça el va presentar, després d’haver pagat, teòricament, 57,1 milions d’euros per ell, encara que amb el temps el cost global de l’operació, amb sou i multes incloses, ha superat els 100 milions d’euros.

Una quantitat, problemes a banda, que almenys ha acabat sent rendible vist tot el que ha aportat Neymar a l’equip en aquest temps i el que ingressa el club amb la seva sortida. El brasiler marxa amb deu títols guanyats al Barça: una Champions, dues lligues, tres copes, un mundial de clubs, una supercopa d’Europa i dues supercopes d’Espanya. Després d’una primera temporada d’adaptació en què només va poder brillar en comptagotes, i en què l’equip del Tata Martino no va estar a l’altura, l’eclosió de Neymar va arribar en el primer curs amb Luis Enrique a la banqueta. Amb el fitxatge de Luis Suárez, a més, la davantera blaugrana va adquirir una nova dimensió, convertint-se en una arma gairebé imparable. Així ho va ser al llarg del 2015, en què al Barça només se li va escapar la supercopa d’Espanya, i també, tot i que en menor grau, en els dos últims anys, en què la MSN ha continuat assolint registres històrics. Junts han fet 364 gols. Neymar, comptant també el seu primer curs, un total de 105, a més d’haver repartit 60 assistències en els 186 partits oficials disputats amb la samarreta del Barça. Tot plegat, amanit amb un desequilibri a l’hora d’encarar rivals gairebé únic que l’han convertit en un jugador especial.

Peça clau en els èxits del Barça de Luis Enrique, el seu gran rendiment fins i tot va arribar a deixar en anècdota alguns episodis com ara certes absències, que casualment van coincidir amb l’aniversari de la seva germana. L’última, a Riazor aquesta passada lliga, on el Barça va perdre tres punts vitals, només quatre dies després d’haver estat decisiu en la remuntada contra el PSG, amb dos gols en els últims minuts i una assistència. Ara, ni cinc mesos després d’aquella gesta contra el conjunt parisenc, i ni un any després d’haver renovat fins al 2021, amb prima inclosa, marxarà a la capital francesa, deixant a la caixa del Barça 222 milions d’euros. Una xifra rècord que ha batut tots els registres en matèria de fitxatges i que pot marcar un abans i un després en matèria de mercat. Esportivament, però, no hi ha cap dubte que el Barça perd un grandíssim jugador de només 25 anys.