Neymar diposita la clàusula a la LFP, que no l’accepta

El serial Neymar haviscut avui un nou episodi. Juan de Dios Crespo, un advocat especialitzat en dret esportiu, ha dipositat a la seu de la LFP un xec per valor de 222 milions d’euros, el valor exacte de la clàusula de rescissió del seu contracte. la Liga no ha acceptat el xec. Els advocats han tornat a Barcelona i podrien dipositar el xec a una notaria o al mateix club. Ara Neymar podrà sol·licitar el transfer provisional a la FIFA per poder debutar amb el PSG en el campionat francès, que s’estrena aquest cap de setmana. El PSG debuta dissabte amb l’Amiens.