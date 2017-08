Coutinho i Dembéle són les prioritats per al Barça

Un cop acabat el serial de Neymar i amb 222 milions d’euros a la caixa, el FC Barcelona començarà a rearmar la plantilla d’Ernesto Valverde. Dos futbolistes són actualment prioritaris per a la direcció esportiva blaugrana i un d’ells, el brasiler Coutinho, podria arribar al Camp Nou ben aviat. L’altre jugador que agrada molt a Robert Fernández és el francès Ousmane Dembélé, amb qui ja s’ha parlat i que està encantat amb la idea de vestir-se de blaugrana, acceptant posar-hi de la seva part perquè el Borussia Dortmund negociï el seu traspàs.

Per Coutinho, fa setmanes que es negocia. Van fer un primer viatge a Anglaterra Robert, Albert Soler i Raül Sanllehí tancant un acord amb el futbolista. També es va fer una primera oferta al Liverpool d’uns 80 milions d’euros, que va rebutjar el club anglès que actualment entrena Jurgen Klopp. Davant la negativa del Liverpool, la direcció esportiva blaugrana va fer un segon viatge a Anglaterra amb una segona proposta que podria haver estat ja acceptada pels anglesos i que superaria els 100 milions d’euros. Segons algunes informacions, Coutinho podria arribar al Camp Nou aquest cap de setmana que ve i ser presentat dilluns, coincidint amb el trofeu Joan Gamper. La directiva del Barça necessita una ràpida contractació per parar el cop de l’adeu de Neymar.

Pel que fa a Dembélé, les negociacions amb el francès i el Borussia Dortmund no estan tan avançades com les de Coutinho. A Robert li agrada molt el jugador i el considera el futbolista més semblant a Neymar, ideal per reemplaçar el brasiler en un trident que ha quedat coix per la banda esquerra. Des de l’entitat blaugrana s’ha parlat ja amb l’entorn del jugador, que va arribar l’estiu a la Bundesliga des del Rennes per 18 milions d’euros. En aquell moment, el seu fitxatge ja va ser sondejat pel Barça, però el francès va preferir no venir perquè volia jugar i sabia que amb el trident no tindria gaires minuts. La situació ara ha canviat i Dembélé ja ha donat el vistiplau al Barça. El problema és que els alemanys volen cobrar 100 milions d’euros per un futbolista que ha fet un any molt bo.

Com a possibles alternatives a l’arribada de Dembélé han aparegut altres noms, com els de Kylian Mbappé i Antoine Griezmann. El Barça s’ha posat en contacte amb el primer, segons explicava ahir el diari francès L’Equipe, però el Mònaco no vol negociar per sota dels 180 milions d’euros, aprofitant que es pot produir una subhasta pel davanter i que el volen altres clubs com el Real Madrid o el Manchester City. Pel que fa a Griezmann, el seu fitxatge és inviable aquest estiu. L’Atlético de Madrid no pot inscriure jugadors aquest estiu per culpa de la sanció de la FIFA i el francès té, només per aquesta temporada, una clàusula de rescissió de 200 milions d’euros que els madrilenys no pensen rebaixar.