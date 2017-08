Retorn al Nou Estadi

El Barça tornarà a trepitjar avui (20 hores, Barça TV) la gespa del Nou Estadi de Tarragona, deu anys després. Amb l’adeu de Neymar encara sobrevolant l’actualitat blaugrana, el vestidor i el cos tècnic tanquen files respecte a la marxa del brasiler i centren tots els focus en la faceta esportiva per arribar a la supercopa contra el Real Madrid amb les millors sensacions possibles.

Aquesta tarda, el conjunt de Valverde disputarà contra el Nàstic el quart partit amistós de la pretemporada després de tornar de la gira americana. El matx contra el conjunt dirigit per Lluís Carreras servirà per repartir minuts entre els jugadors amb menys participació durant la pretemporada. Ahir a la tarda, el tècnic blaugrana va donar a conèixer la convocatòria per al partit, en què no hi haurà les grans estrelles de l’equip. Dels teòrics titulars, tan sols jugaran Ter Stegen, André Gomes –els dos debutaran en aquesta pretemporada després d’haver-se incorporat el dimecres passat als entrenaments amb el grup– i Jordi Alba. Sí que hi haurà, però, les dues noves cares de la temporada –Semedo i el recuperat Deulofeu–, que també s’estrenarà sota les ordres de Valverde. Per la seva banda, Douglas serà al Nou Estadi però caldrà veure si finalment juga, ja que la seva sortida del club és propera.

No s’han complert, per tant, els desitjos del president del Nàstic, Josep Maria Andreu, qui va expressar ahir a la tarda que esperava poder veure en acció els Messi, Suárez i Iniesta al Nou Estadi: “El contracte del partit que tenim firmat amb el Barça és perquè vingui amb el primer equip, confio que vindran tots, encara que sigui a jugar una estona.” Finalment no serà així, i l’afició grana haurà d’esperar fins a una altra ocasió. Tot i això, el Barça presentarà un equip de garanties i amb jugadors internacionals com ara André Gomes, Mascherano, Semedo, Ter Stegen i Jordi Alba sobre la gespa. L’encontre serà una de les últimes oportunitats de jugadors com Alcácer, Denis Suárez o Samper per tractar de convèncer el tècnic blaugrana abans del Joan Gamper i de l’inici de la competició oficial amb la supercopa d’Espanya.

Per al Nàstic i els seus jugadors, aquest partit serà un premi, i també una oportunitat de continuar mostrant les bones sensacions que va deixar en la victòria contra l’altre equip de primera divisió, el Vila-real (2-0), en l’estrena de Lluís Carreras a la banqueta grana. Després, durant l’estada a Santa Coloma de Farners, el Nàstic va vèncer de manera contundent l’Olot i el Farners per un doble 5-0. Bon inici de pretemporada per als grana en un any en el qual han remodelat bona part de la plantilla per evitar lluitar pel descens com l’any anterior, i intentar aspirar a reptes de major envergadura com seria un possible ascens. Amb l’arribada de Lluís Carreras a la banqueta, s’aposta per un estil de joc més associatiu. Junt amb ell, han arribat ja 8 reforços a Tarragona, entre els quals Maikel Mesa, Omar Perdomo i Javi Jiménez. La notícia negativa és la marxa del lateral Mossa cap a l’Oviedo.

Festa a Tarragona