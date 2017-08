Íñigo Martínez reforçarà l’eix de la defensa del Barça

Si no passa res estrany, Íñigo Martínez serà jugador del Barça els pròxims dies, en principi a principis de la setmana vinent. Com explicàvem ahir, el central de la Real Sociedad és una petició d’Ernesto Valverde per cobrir la vacant que ha deixat Jérémy Mathieu i formar un eix de la defensa molt complet amb Piqué, Umtiti i Mascherano. Valverde vol tenir cobertes totes les posicions amb un parell de futbolistes i no l’han acabat de convèncer els dos centrals que encara formen part de la plantilla aquesta pretemporada: Thomas Vermaelen i Marlon. La idea que té ara per ara el club és donar sortida al belga en forma de traspàs i s’espera que es concreti l’interès que han mostrat per ell alguns equips de la Premier League.

Pel que fa a Marlon, el brasiler va actuar la temporada passada en el filial i va acabar jugant alguns partits amb el primer equip amb un bon rendiment. El Barça ja havia executat l’opció de compra que tenia per ell; va pagar cinc milions d’euros al Fluminense i el jugador va signar un contracte per cinc temporades. El brasiler està fent la pretemporada a les ordres del primer, però es considera que encara ha d’agafar experiència, així que l’aposta del club és que surti cedit a un equip en què pugui tenir minuts aquest estiu. Si no fos possible, també es preveu la possibilitat que jugui amb el filial de Gerard López, ara a segona divisió A.

Valverde, que no té gaire confiança ni en Marlon ni en Vermaelen, ha demanat el fitxatge d’Íñigo Martínez, contractació que farà el club blaugrana ben aviat, després d’haver cobrat 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió de Neymar. La secretaria blaugrana ja ha parlat amb l’entorn del central, que s’ha mostrat encantat amb la idea i que signarà amb el Barça per cinc temporades. També han parlat amb la Real Sociedad, com reconeixia ahir el seu director esportiu, Loren. “És cert que han parlat amb nosaltres i han mostrat interès, però de moment no hi ha cap oferta sobre la taula. Nosaltres no volem vendre Íñigo perquè és un jugador molt important per a nosaltres. No facilitarem la seva sortida, però és cert que hi ha una clàusula de rescissió i, si la paguen, no podem fer res”, deia l’exjugador.

La clàusula de rescissió d’Íñigo Martínez és de 32 milions d’euros i la idea que té el Barça és pagar-la en els pròxims dies, tot i que mirarà de negociar amb la Real Sociedad perquè l’operació sigui considerada un traspàs. Incloure en l’operació algun jugador dels que no compten per a Valverde està descartat, perquè els bascos, que ja el donen per perdut, només el deixaran marxar pels 32 milions esmentats.

L’arribada d’Íñigo Martínez al Camp Nou en els pròxims dies sembla segura. De moment, el futbolista espera notícies a Sant Sebastià. Recuperat d’una lesió sense importància, ahir va tornar als entrenaments, però no va ser convocat per Eusebio per jugar avui un amistós contra el Watford a Anglaterra.