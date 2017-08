El Barça no pagarà a Neymar els 26 milions de la prima de renovació

Tot i que Josep Vives, el portaveu del FC Barcelona, va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per fer un balanç de l’Observatori Blaugrana, l’estudi d’opinió que realitza el club per conèixer l’opinió dels socis, com era d’esperar Neymar va ser el gran protagonista del torn de preguntes, en què Vives va confirmar que el Barça no pagarà els 26 milions d’euros acordats amb Neymar com a prima de renovació perquè considera que el jugador havia incomplert les condicions pactades. “Hi havia tres condicions: que el jugador no negociés amb un altre club en l’últim mes abans del 31 de juliol, que expressés públicament la seva decisió de complir el contracte i que el cobrament es fes l’1 de setembre, per assegurar que no se n’anava a un altre club. Davant aquests incompliments, el club no liquidarà la prima”, va afirmar Vives, que hi va afegir que el xec ja no és a la notaria on s’havia dipositat, sinó en el club. Qüestionat sobre la valoració que fa el club de com s’ha gestionat el comiat de Neymar, el portaveu del Barça va defensar els passos seguits per l’entitat en tot el serial. “El club ha actuat de manera professional, prudent i seriosa. Vivim en un món estrany en què sembla que els contractes no cal complir-los. El Barça volia que Neymar es quedés, i per això se’l va renovar. El jugador, però, va decidir acollir-se a la clàusula, un dret fixat en el seu contracte. A partir d’aquí, la lectura que fem de la nostra massa social és positiva, perquè hi ha el convenciment que els que estiguin aquí han d’estar implicats, perquè els nostres objectius són molt exigents.” Tot i així, Josep Vives va admetre que l’adeu de Neymar havia generat disgust. “Hem de respectar la seva decisió i mirar endavant. Seria una bajanada, però, dir que no ha estat un disgust, tant en el fons com en les formes. Hauria estat millor que Neymar hagués tingut una posició més clara de bon començament”. Vives, a més, va defensar els discursos inicials dels dirigents del club, que al principi del serial van negar tota possibilitat que Neymar se n’anés. “El club va actuar amb tota la lògica quan es va dir allò del 200%. En primer lloc, perquè a nosaltres el jugador no ens havia comunicat el seu desig de sortir. I després, perquè nosaltres volíem que es quedés i perquè pensàvem que ningú no pagaria una clàusula com la seva.