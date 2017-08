Pobre empat en una prova per treure poques conclusions

Retornat ja fa dies de la gira pels Estats Units, el Barça va disputar el primer amistós en terres catalanes de la pretemporada, al camp del Nàstic, on va empatar gràcies a un gol de falta de Paco Alcácer. Va ser una prova molt deslluïda per part blaugrana, però que, en canvi, va deixar bones sensacions al conjunt tarragoní. Sense la majoria dels titulars, els de Valverde van oferir una imatge més aviat pobra de la qual poques conclusions es poden extreure, més enllà que, quan falten molts titulars, el nivell, tant de joc com d’eficàcia, baixa d’una manera dràstica.

Sense Aleix Vidal, Piqué, Umtiti, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi i Luis Suárez –absències que no van agradar gens a Tarragona, que no va rebre gaire bé el conjunt blaugrana–, Valverde va haver d’alinear un onze farcit de jugadors disposats a guanyar-se la seva màxima confiança possible de cara a l’inici de curs, i alguns, també un lloc en la plantilla. Tot i el retorn de Ter Stegen, que com André Gomes, l’altre jugador reincorporat aquesta setmana, no va ser titular, Cilessen va jugar sota pals d’inici. Va destacar també la presència a l’onze de Vermaelen, acompanyant el capità Mascherano, però el belga amb prou feines va durar deu minuts sobre el terreny de joc, ja que, lesionat per culpa d’una forta entrada de Tejera poc abans, va haver de demanar el canvi, i va ser rellevat per Marlon. Va ser just després que el Nàstic, que des de l’inici va demostrar que per ells el d’ahir no era un simple partit d’entrenament, com l’havien qualificat oficialment els dos clubs, s’avancés en el marcador. L’autor del gol va ser Barreiro, amb una rematada a boca de canó a l’interior de l’àrea, però tot el mèrit va ser d’Omar, un dels nous fitxatges del Nàstic, que en la sortida d’un córner i amb una gran acció d’individual va deixar retratats en un pam de terreny Mascherano i Samper.

Al Barça li va costar déu i ajuda ficar-se en el partit i fins als vint minuts no es va acostar per primer cop amb perill a l’àrea rival, amb una arribada de Sergi Roberto, que va xutar a l’exterior de la xarxa. Samper intentava crear joc en la posició de mig centre i Aleñá hi posava intensitat, però els homes de dalt, Denis, Paco Alcácer i especialment Arda Turan, el més contemplatiu de tots, no acompanyaven i el joc dels blaugrana s’acabava diluint i era massa dispers per fer mal al Nàstic, que amb prou feines patia. Fins al punt que, durant molts moments, van ser precisament els locals els que van fer ballar els de Valverde –Semedo suava per frenar Omar, el millor dels grana– i van vorejar el segon gol més d’un cop. Tot i això, amb el pas dels minuts, el Barça, a falta de joc, almenys va començar a crear perill de debò. Alcácer hauria pogut empatar a passada de Sergi Roberto, però va topar amb una gran intervenció de Dimitrievski i poc després, el reusenc, en bona posició, va disparar molt desviat.

Ter Stegen, i Munir, en el lloc d’Arda Turan, que merescudament ja no va entrar al camp en la segona part, van ser els primers canvis fets per Valverde al segon temps. Els blaugrana van millorar lleugerament, encara que tampoc per tirar coets. Aleñá i Munir ho van provar de lluny i Digne, amb diverses bones arribades, també va inquietar la porteria rival, però va ser el Nàstic qui va disposar de la millor ocasió fins llavors del segon temps, desfeta per Ter Stegen, en una rematada de Muñiz, tot sol a l’interior de l’àrea. Quan faltaven vint minuts, Valverde va fer entrar la resta de jugadors que eren a la banqueta: Douglas –primers minuts de la pretemporada per al brasiler–, Jordi Alba, que tornava al Nou Estadi, André Gomes i Deulofeu, que s’estrenava aquesta pretemporada, en la seva segona etapa al club. Amb ells al camp, la cosa va agafar un altre aire i el de Riudarenes fins i tot va estar a punt d’empatar.

Mascherano, Sergi Roberto, Denis i Paco Alcácer van ser els únics, per part blaugrana, que van completar els 90 minuts. I va ser precisament el de Torrent el que, quan només faltaven poc més de deu minuts per al final, va marcar el gol de l’empat, amb una execució impecable en el llançament d’una falta poc més enllà de la frontal. Munir, ja en l’últim minut, va perdonar el que hauria estat el gol del triomf, que tampoc hauria canviat gaire les coses, ja que ahir els que va marxar satisfet cap a casa va ser el Nàstic, i els seus aficionats, contents pel que van veure.