“Neymar és lliure d’elegir”

Ernesto Valverde va parlar després de l’empat contra el Nàstic sobre la marxa de Neymar. El tècnic no es va lamentar per l’adeu del brasiler i es va mostrar tranquil amb els jugadors que s’han quedat i il·lusionat amb els fitxatges que arribaran.

“Cada persona és lliure d’elegir el seu destí i ell ha elegit el seu. Li desitgem sort. Nosaltres volíem que es quedés, però ara hem de girar full i mirar endavant amb els jugadors que tenim i il·lusionar-nos amb els que arribin”, va sentenciar Valverde.

Amb la baixa dels jugadors titulars, el partit a Tarragona passava a un segon pla després del rebombori al voltant de Neymar, però el tècnic va voler felicitar els jugadors per la seva lluita.

“Ha estat un partit d’aquells que en trobarem molts durant la temporada. El Nàstic ha entrat fort i ens ha sorprès molt. Al principi ens ha costat arribar a la seva porteria. Hem millorat a mesura que ha avançat el partit. Després hem aconseguit l’empat i hem gaudit d’ocasions suficients per guanyar. El partit d’avui estava pensat per donar minuts als jugadors”, va explicar Valverde sobre com va veure l’enfrontament. Finalment, va valorar el partit contra el Chapecoense en la celebració del Joan Gamper: “No serà un partit normal ja que té una simbologia important. Per a nosaltres és molt emotiu, i també molt bonic perquè volem regalar un gran partit als nostres aficionats.”

