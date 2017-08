L’MLS parla català

Ilie Sánchez i Cristian Lobatovan coincidir dues temporades al Barça B, la 2011/12 i la 2012/13, amb el filial a segona A

L’Sporting Kansas City segueix parlant català. Sense el berguedà Oriol Rosell –amb el qual l’equip va assolir la lliga i la copa de l’estat de Missouri el 2013–, el lideratge l’ha agafat aquesta temporada l’exblaugrana Ilie Sánchez, que va recalar a la Major League Soccer (MLS) després de rebre la trucada del tècnic de l’equip, Peter Vermes. “Hi estic molt a gust, m’he adaptat molt bé a l’equip, al club i a la ciutat. Lluitarem per totes les competicions”, explica Ilie. I és que, després de 22 jornades de lliga regular, el Kansas City és el líder de la conferència oest –amb dos partits més que el segon, el Dallas– i semifinalista de la US Open –l’equivalent a la copa–. Després de dues temporades al Munic 1980 i l’Elx, respectivament, a Ilie li va arribar l’oportunitat de jugar en l’MSL fa dos anys, però llavors la trucada de Vermes va arribar tard. “Ja m’havia compromès amb el Munic 1980 després de sortir del Barça. Quan vaig acabar el contracte a Alemanya, però, no vaig dubtar a acceptar l’oportunitat d’anar als Estats Units”, recorda el migcampista de Barcelona. Peter Vermes, el seu gran valedor, i exentrenador de la UE Figueres, volia impregnar el seu equip de l’estil de joc del Barça, i per això va pensar en Ilie. “Quan marxes del club blaugrana el que més trobes a faltar és l’estil de joc. Aquí, l’he recuperat i s’agraeix moltíssim”, apunta Ilie, que destaca els canvis que està apreciant en els seus primers mesos al club. “La idea que aquí els jugadors venen a jubilar-se s’ha acabat. He vingut per quedar-m’hi, ja que és un equip que em dona tot el que necessito com a futbolista.” I igual de content amb el fitxatge es mostra Peter Vermes, el seu nou entrenador, que considera que l’arribada d’Ilie aporta a l’equip moltes coses positives. “S’ha adaptat molt ràpid, tant a l’equip com a l’MLS, i està fent una gran temporada. És un jugador molt intel·ligent, molt bo tècnicament, però el que més destaco d’ell és que és una persona excel·lent.”

S’hi suma Lobato

I la representació catalana no s’acaba amb Ilie, ja que en el mercat obert d’estiu i a mitja temporada –la competició en l’MLS és de febrer a desembre–, el Kansas City va aconseguir els serveis de Cristian Lobato (Esparreguera, 1989) que va arribar procedent del Nàstic de Tarragona. “Quan vaig saber de l’interès del Kansas City no m’ho vaig pensar dues vegades... És una lliga molt competitiva, un gran aparador, i m’he retrobat amb un excompany meu al Barça B, Ilie, i això hi dona un valor afegit”, confessa Lobato. Després de quinze dies entrenant-se amb els seus nous companys, l’estrena del jugador d’Esparreguera es va produir la jornada passada, en què el Kansas City es va imposar per 3-2 al Chicago Fire, l’equip on juga l’alemany Bastian Schweinsteiger. “Quan un jugador arriba a mitja temporada és més difícil, però Cristian Lobato és el reforç que buscàvem, i estic convençut que la seva adaptació a l’equip serà més ràpida que la d’altres jugadors”, afirma Peter Vermes.

No obliden el Barça