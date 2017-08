Centrals de sobra

Si hi ha una posició del camp que el Barça té més que ben coberta per a la temporada vinent és l’eix de la defensa. Quan falten més de vint dies perquè es tanqui el mercat, Ernesto Valverde disposa en aquests moments de cinc centrals a la plantilla, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Marlon Santos i Thomas Vermaelen, als quals és més que probable que en els propers dies s’hi uneixi Íñigo Martínez, una petició del nou tècnic blaugrana. Si finalment el jugador de la Real Sociedad acaba fitxant pel Barça, doncs, tocarà obrir la porta de sortida i, potser, perquè en marxin dos. Els que se n’anirien serien Thomas Vermaelen, a qui el club ja buscava una sortida des que es va reincorporar a la disciplina blaugrana després de la seva cessió a la Roma, i Marlon Santos, que no acaba de convèncer Valverde com a possible quart central –no se’l pot descartar com a cinquè– i per això hauria demanat la incorporació del defensa basc. Si es confirmen aquests moviments, i comparat amb el curs passat, el Barça canviaria, pel que fa als centrals, Jérémy Mathieu, que als 33 anys va fitxar per l’Sporting de Portugal de franc, per Íñigo Martínez, que aterraria al Camp Nou amb 26 anys i ja consolidat des de fa temporades a primera divisió en un bon equip.

Valverde disposaria, doncs, de quatre centrals de plenes garanties per ser titulars i amb un perfil, a més, diferent. El que és clar, però, és que la competència estaria servida i no seria gens fàcil per a cap d’ells tenir assegurada la titularitat en cas que el seu nivell descendeixi en algun moment.

No arribarà aquest estiu ni probablement tampoc en el mercat d’hivern, però el Barça ja té lligada una opció de compra de 9 milions per al 2018 pel central colombià del Palmeiras, Yerry Mina (22 anys). Així ho va assegurar fa menys d’un mes el seu representant.