El miracle del Chapecoense

El futbol ens brinda històries plenes de sentiment i emocions. La tragèdia aèria del Chapecoense –28 de novembre del 2016– quan viatjava per disputar la final de la copa Sud-americana és una d’aquelles que va commoure tothom. De les 77 persones que viatjaven a l’avió, tan sols en van sobreviure sis, entre elles tres jugadors: Alan Ruschel, Jackson Follmann i Hélio Neto. Tots tres seran demà al Camp Nou en l’homenatge que els retrà el club blaugrana i la seva afició i que servirà també per recordar les víctimes del fatídic accident a Colòmbia. De tots tres, tan sols Ruschel podrà jugar el partit, ja que malauradament els seus dos companys supervivents ja mai més podran tornar a jugar al futbol professional.

El porter de 24 anys, Follmann, va perdre la cama dreta a causa de l’accident i es continua recuperant amb l’ajuda d’una pròtesi. El seu objectiu ara és competir en els Jocs Paralímpics amb el Brasil. Per la seva part, el central de 31 anys Neto continua fent treball de recuperació dels cops que va rebre al cap i a les cames, i continua sent una incògnita si podrà tornar a competir al més alt nivell. Però tots dos rebran l’afecte del Camp Nou i podran veure en directe un dels miracles que ha deixat la trista història del Chapecoense: la tornada als terrenys de joc del lateral Alan Ruschel.

El brasiler de 27 anys va ser el primer rescatat entre les runes de l’avió, i va salvar la vida gràcies al fet que es va canviar de seient amb un company just abans d’iniciar el vol. Per a ell serà com tornar a néixer futbolísticament i serà un gran impuls anímic per seguir endavant. Tot i que no està al cent per cent, segur que participarà en el duel del Gamper. Potser ho farà de manera testimonial durant uns minuts, perquè pugui rebre un merescut homenatge al costat de les grans estrelles del Barça, en un homenatge que serà vist a tot el món.

El seu company Follmann va expressar en una entrevista per a Fox Sports: “Aquest dia el tenia marcat en el calendari perquè Alan és un guerrer, ha treballat molt per superar totes les ferides de l’accident. M’emocionaré molt quan surti al terreny de joc i la pilota rodi. El missatge que volem transmetre és que mai has de renunciar als teus somnis, i el gran exemple és ell, que després de viure una tragèdia com la nostra, tornarà a estar al camp.”

Una vertadera història de superació, perseverança i constància la que estan vivint aquests tres futbolistes, que viurà un punt àlgid en l’homenatge del Gamper. Tots ells encara continuen amb seqüeles físiques, i també anímiques, que seran difícils d’esborrar. Però aquest miracle de Ruschel no és l’únic, ja que s’uneix a una altra bonica història, com va ser el naixement la setmana passada del fill de Thiaguinho, futbolista brasiler que va perdre la vida en l’accident.

L’equip de Chapecó lluirà en la cita de demà una samarreta blanca commemorativa amb 71 estrelles verdes en record de les víctimes de l’accident. El conjunt dirigit per Vinícius Eutrópio ja es troba a Barcelona i avui s’entrenaran a la ciutat esportiva Joan Gamper per preparar el matx de demà. El seu compatriota Ferrão, pivot del Barça Lassa de futbol sala, també serà al camp per mostrar, com ja va fer el dia de l’accident, el seu suport a l’equip.