Les clàusules, un blindatge que aviat deixarà de ser-ho?

L’any 1997, l’Espanyol va inscriure Francisco a l’LFP informant que la clàusula de rescissió del futbolista era de 70.000 milions de pessetes. El migcampista Francisco López Alfaro tenia 34 anys i era el jugador més veterà de la plantilla blanc-i-blava. Amb aquell gest, el club català volia ironitzar sobre la bogeria o l’exageració cap on s’encaminava el futbol, amb clàusules milionàries que havien de servir per blindar les estrelles de l’interès d’altres equips. La xifra no va ser escollida a l’atzar, volien que fos una mica més elevada que els 65.000 milions en què el Betis va valorar Denílson, la més alta en aquell moment. El brasiler havia costat a l’equip presidit per Ruiz de Lopera 5.000 milions de pessetes.

Vint anys després, però, el que semblava una bogeria ja no ho és tant i, si bé encara no s’ha arribat a les quantitats abans citades sí que cada cop ens hi acostem més. I les clàusules de rescissió milionàries poden deixar de ser-ho en el futur. Ara, a l’hora de negociar, s’han convertit en una debilitat. El PSG finalment ha pagat els 222 milions d’euros per la llibertat de Neymar, una quantitat indecent i que ni el Barça, ni qualsevol altre club europeu, s’hauria imaginat mai que s’arribaria a pagar per un futbolista. Però els nous actors que han entrat en el futbol, milionaris i xeics amb diners il·limitats, han convertit el mercat en el més inflacionista dels últims anys. Les grans xifres d’antigues temporades s’estan sobrepassant amb una facilitat que fa feredat i això obligarà en el futur els clubs a buscar patrocinis sota les pedres si no volen tocar de forma important la butxaca dels socis i abonats.

Als 222 milions que el PSG ha desemborsat cal afegir-hi els 180 que el Real Madrid ha ofert per Mbappé, els 85 milions que el Manchester United ja ha pagat per Lukaku o els 80 del Chelsea per Morata, o els 58 per un lateral com Mendy, traspassat al Manchester City. “No vull participar en aquesta bogeria. No volem comprar jugadors de 100 o 150 milions”, ha dit el president del Bayern de Munic, Uli Hoeness. El mercat encara no s’ha tancat i la venda de Neymar pot desencadenar molts moviments milionaris, amb el Barça com el principal protagonista perquè tindrà recursos.

Clàusules de rescissió

Tenint en compte la bogeria que ha fet el PSG amb Neymar, estan blindats tots els jugadors de la plantilla del Barça? En principi, la columna vertebral, sí. Ter Stegen té una clàusula de 180 milions d’euros; Piqué, de 200, la mateixa que Busquets i Luis Suárez, i la de Messi és la més alta, 300 milions. En aquest sentit, sí que hi ha alguns futbolistes pels quals el Barça corre el risc que l’amenacin de pagar la clàusula de rescissió. El cas més simptomàtic és el de Sergi Roberto, la llibertat del qual només costa 40 milions i ja s’especula que el Chelsea podria estar interessat a pagar-la. La de Samuel Umtiti, un central consolidat, és de 60 i si segueix consolidant-se com a titular, el Barça no pot estar segur del tot. I si Gerard Deulofeu fa una bona temporada, no seria gens estrany que algun club pagués els vint milions d’euros que costa.