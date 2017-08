El millor de la lliga també busca manar en el Gamper

Com ve passant des de fa molts anys, només amb alguna excepció, la presència de Leo Messi, el millor jugador del món, serà la gran atracció del trofeu Joan Gamper, que enguany arriba a la 52a edició. L’argentí, a més, es presentarà, com tot l’equip, davant de l’afició blaugrana després d’haver estat designat com el millor jugador de la lliga espanyola al llarg de la història, en 86 anys de competició, segons un estudi elaborat pel Centre d’Investigacions d’Història i Estadística del Futbol Espanyol (Cihefe).

Basant-se en una sèrie de coeficients a partir dels minuts disputats pels jugadors cada temporada, els gols marcats de jugada, de penal o en pròpia porta, així com les expulsions, l’autor és l’investigador José Antonio Ortega, que ha comptabilitzat les dades de 9.280 futbolistes.

Un dels motius que situen Leo Messi al capdavant d’aquesta llista són els 349 gols que acumula a primera divisió. És l’únic de fet, que ha superat la barrera dels 300. El madridista Cristiano Ronaldo és el segon màxim golejador (285 dianes) però en canvi, ocupa la dissetena posició en aquesta llista de millors jugadors històrics segons el Cihefe. Darrere de Messi, que acumula 545 punts en aquesta particular classificació, hi ha Raúl González (528), César (524), Zarra (493), Quini (488), Juan Arza (481), Alfredo di Stéfano (481), Paco Gento (467), Carlos Alonso Santillana (464) i Guillermo Gorostiza (454). A banda de Messi i Cristiano Ronaldo, el següent jugador en actiu que apareix en la llista és el davanter de l’Athletic Aritz Aduriz, que ocupa el lloc número 67 (314 punts i 146 gols).

Un dia després d’aquest reconeixement del Cihefe, Leo Messi pot convertir-se també avui en el màxim golejador en solitari del trofeu Joan Gamper, que des de fa vint anys es disputa a partit únic. I és que amb els dos gols que va marcar en l’edició de l’any passat contra la Sampdoria, en què el Barça es va endur el triomf (3-2), l’argentí va acumular un total de set dianes en el trofeu que homenatja el fundador del club. Tantes com Juan Manuel Asensi, Hristo Stòitxkov i Txiki Begiristain.

Abans de l’últim trofeu Joan Gamper, Leo Messi estava empatat a cinc gols amb Neeskens i Krankl i encara tenia també al davant Fusté i Marcial (6). El primer gol de Messi en un trofeu Gamper no va arribar fins al 2011, contra el Nàpols (5-0) i per partida doble. Sis anys abans, però, tot i no marcar, ja s’havia exhibit contra el Juventus. Els altres gols van ser contra el Santos el 2013 (8-0), contra el Club León el 2014 (6-0) i contra el Roma el 2015 (3-0). L’argentí, doncs, aspira a marcar per cinquè trofeu Joan Gamper seguit.