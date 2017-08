Tots els clubs són plenament conscients que la cartera del FC Barcelona ara mateix és ben plena després de cobrar els diners de la clàusula de rescissió de Neymar. I obligaran el Barça a gratar-se la butxaca si aquest els vol fitxar algun jugador. Aquest és l’advertiment que ja els ha fet el director executiu del Borussia de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, pel que fa a l’interès per Ousmane Dembélé, l’escollit per reemplaçar Neymar a la banda esquerra de l’atac. “Cent milions no són suficients”, va afirmar després del partit de la supercopa alemanya que el seu equip va perdre en els penals contra el Bayern de Munic. Per aquesta quantitat també va afegir que tampoc deixarien marxar el seu davanter estrella Aubameyang.

Al club blaugrana, per tant, li tocarà negociar o intentar superar aquesta xifra, encara que sigui amb variables. La posició del Borussia de Dortmund s’entén com una demostració de força en aquest inici de les converses. Els alemanys ja saben que el Barça està molt interessat en Dembélé, un futbolista que Robert Fernández ja va intentar incorporar l’estiu passat però el jugador va dir que no perquè estava convençut que tindria pocs minuts amb el trident al davant. Ara, sense Neymar, la situació és diferent, però el seu preu s’ha disparat.