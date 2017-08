“Seria un regal canviar la samarreta amb Messi”

Les cicatrius de l’ànima mai es curaran i sempre em perseguirà aquell record, però he de continuar endavant

Alan Ruschel (Nova Hartz, 23 d’agost del 1989) serà el gran protagonista d’aquesta edició del Joan Gamper. El lateral brasiler del Chapecoense reapareixerà en un terreny de joc aquesta nit, després de superar un autèntic calvari físic i anímic en la seva recuperació. Al Camp Nou, estarà acompanyat pels dos companys que també van sobreviure al tràgic accident d’avió a Colòmbia: Jackson Follmann i Hélio Neto. Ahir, Ruschel va parlar sobre els seus records i el que serà el seu renaixement com a futbolista, i també com a persona.

Què va ser el més difícil durant els mesos de recuperació després de l’accident?

El més complicat va ser la part psicològica, tornar a Chapecó, tornar a entrenar-me allà. Recordar diàriament la tragèdia amb la gent del club va ser molt dur. Sempre he tingut forces i fe per seguir endavant i estar aquí. La meva família m’ha ajudat molt tot aquest temps.

Està preparat per ser el focus d’atenció del partit, fins i tot més que Messi?

Només estic preparat per jugar a futbol, així que estic desitjant jugar contra ell. És un somni jugar al Camp Nou contra els millors del món, el desig de tot nen, però el més important per a mi serà tornar a un camp de futbol. Tothom està molt content que hagi tornat, i això és el més important. M’omple d’orgull veure feliç la meva família, els meus amics i la gent que m’estimo.

En cap moment va pensar deixar el futbol professional després de la tragèdia?

Durant els primers dies a l’hospital vaig deixar el futbol en un segon pla. I quan vaig sortir tenia clar que tornaria a jugar, que tornaria a exercir la meva professió. No en tenia cap dubte. He treballat molt amb l’ajuda de la meva família per recuperar-me.

Què sent quan recorda aquell 28 de novembre de l’any passat?

Em venen records de tot tipus sobre la tragèdia, vaig passar per moments difícils i delicats, però sempre pensava en Déu. Ell va voler que jo fos diferent i que estigués aquí. Semblava impossible, però avui soc aquí, estic viu i molt agraït a Déu. Les cicatrius de l’ànima mai es curaran i sempre em perseguirà aquell record. Però jo tinc persones que depenen de mi, família que depèn de mi, tindré futurs fills que dependran de mi i la meva vida ha de continuar endavant.

Com valora el detall del Barça de convidar el Chapecoense al Gamper?

Vull agrair al Barça tot el que està fent i tot el que va fer per nosaltres. Sempre va animar i ajudar el club, i personalment estic molt content d’estar a la ciutat. Però no sols el Barça, també molta gent ens ha mostrat la seva solidaritat. Tot i la tragèdia, allò em va mostrar que la humanitat té molt de cor. He viscut moments emocionants i he rebut l’estima de molts equips, de molta gent d’arreu del món a qui no coneixia.

Com serà jugar al Camp Nou després de tot el que ha passat?

Quan estava a l’hospital de Colòmbia creia que seria impossible tornar a jugar a futbol. Però aquí estic. Jugar al Camp Nou, jugar contra el Barça és el somni de qualsevol jugador. Tots els professionals volem jugar a Europa alguna vegada. Estava en un moment bo de la meva carrera. Ara he de començar de nou, però el que volia era tornar a trepitjar la gespa. Físicament i anímicament em trobo molt bé, i ara comença un somni, no tan sols per a mi, sinó també per a la meva família i els meus amics. Tots junts hem de demostrar que estem preparats i que podem competir contra el Barça.

Com se sentirà compartint camp amb Leo Messi?

Serà molt especial. Messi és el millor jugador del món, i dels millors de la història. Seria un regal poder canviar-me la samarreta amb ell al final del partit.

També serà un partit molt especial per a dos companys, com Follmann i Neto, que també van sobreviure.

Sí és clar, per a tots serà un partit històric. Per a mi, i tots els que representem el Chapecoense. És increïble que Follman, Neto i Rafael puguin estar al camp per veure’m tornar. Que estiguin aquí és el més important. Molts dels jugadors són nous en el club i serà molt especial defensar el nostre escut en aquest homenatge. Hem d’aprofitar el moment de la millor manera possible.

Què en pensa, de la marxa de Neymar al PSG?

Per mi, Neymar també és un dels millors jugadors del moment. Té moltes qualitats per ser el millor jugador del món. M’hauria agradat jugar contra ell, perquè és un compatriota i un ídol per a molts. Però ha decidit marxar a París i li desitjo que sigui molt feliç allà.