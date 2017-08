El més solidari

El món del futbol va plorar amb la tragèdia del Chapecoense, que a finals de novembre del 2016 va viure un accident aeri quan viatjava a Colòmbia, on havia de jugar el partit d’anada de la final de la copa sud-americana contra l’Atlético Nacional. Era, a més, un partit històric per a l’entitat perquè mai abans havia arribat a una final. Però el que havia de ser un moment de joia va acabar en drama quan l’avió en què viatjava l’expedició es va quedar sense benzina. 71 víctimes mortals i una plantilla i una institució pràcticament destruïdes per l’infortuni.

Si bé tot el món del futbol va reaccionar, el FC Barcelona va fer un pas més enllà en una decisió que demostra perfectament el perquè del lema “més que un club”. Va convidar el Chapecoense a la 52a edició del trofeu Joan Gamper amb la intenció d’ajudar el club brasiler a reconstruir-se institucionalment i esportiva i per homenatjar les 71 víctimes mortals de l’accident. El dia ha arribat i és avui al Camp Nou. En el Gamper més especial, el partit i el resultat seran el menys important. Tots els beneficis aniran destinats exclusivament al Chapecoense, que també ha viatjat a Barcelona amb totes les despeses pagades i ja va rebre fa temps del Barça una donació de 250.000 euros. El conjunt brasiler lluirà una samarreta especial, amb motiu de la disputa del Gamper, honorant la fundació del club, i amb el lema “tots som Chape”. Els dos clubs homenatjaran Alan Ruschel, Jakson Follman i Hélio Hermito Neto, tres jugadors del Chapecoense que van sobreviure a l’accident i que seran els encarregats de fer el servei d’honor del partit amistós.

Això serà just després de la presentació oficial del FC Barcelona, un dels moments més esperats per l’afició. En espera de l’arribada dels grans fitxatges, la novetat més important serà el canvi a la banqueta, on ja s’asseurà Ernesto Valverde. Les altres incorporacions de l’estiu que s’estrenen seran Nélson Semedo, Marlon i Gerard Deulofeu, que sí que havia viscut un Gamper però no encara com a jugador del primer equip. Un per un, aniran sortint tots els membres del cos tècnic i els jugadors i abans del partit també serà el moment d’escoltar el missatge del nou entrenador i del capità, Andrés Iniesta. El duel començarà a les 20.30 h.

En el pla esportiu, Vermaelen i André Gomes són dubte per enfrontar-se al Chapecoense però és molt probable que tota la resta tinguin els seus minuts davant l’afició. A més, Valverde segur que és plenament conscient que a finals de setmana ja els espera el primer clàssic de la temporada contra el Real Madrid en la final de la supercopa d’Espanya.