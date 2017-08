Setmana clau per intentar tancar dos nous fitxatges

El Barça comença aquesta setmana la temporada 2017/18, amb la disputa de l’anada de la supercopa d’Espanya, diumenge vinent al Camp Nou contra el Real Madrid, i continua treballant també per poder anunciar com més aviat millor dos nous fitxatges, els de Philippe Coutinho i Íñigo Martínez. Pel que fa al brasiler del Liverpool, les negociacions amb el club anglès continuen avançant, encara que el seu tècnic, Jürgen Klopp, es resisteix a perdre el seu millor jugador. Tot i la posició de l’entrenador alemany, Coutinho, que ja ha manifestat al seu club el desig de fitxar pel Barça, ja no va viatjar aquest cap de setmana a Dublín per disputar un amistós contra l’Athletic, al·legant problemes a l’esquena, i la seva sortida podria ser imminent. Al club blaugrana, de fet, es confia que el conjunt del Merseyside acabi acceptant l’oferta presentada, al voltant dels 100 milions d’euros. Algunes fonts fins i tot indiquen que l’objectiu del Barça és tancar l’operació demà mateix, cosa que possibilitaria a Valverde disposar de Coutinho abans de l’inici de la temporada.

Pel que fa al central de la Real Sociedad, Íñigo Martínez, tot fa pensar que el seu fitxatge pel Barça es pot tancar també molt aviat. De fet, ja hi ha hagut les primeres converses entre els presidents, Jokin Aperribay i Josep Maria Bartomeu, que ja negocien la forma de pagament dels 32 milions d’euros que costarà portar el defensa basc al Camp Nou, que són els de la clàusula de rescissió, encara que no es preveu que el Barça la faci efectiva, sinó que s’arribi a un acord amb el conjunt basc per al seu traspàs.