Judici obert per la xiulada a l’himne

La justícia espanyola continua removent el passat. L’Audiencia Nacional va decidir obrir un judici oral contra el president de l’entitat sobiranista Catalunya Acció, Santiago Espot, com a presumpte promotor de la xiulada a l’himne espanyol durant la final de copa del 2015 que va enfrontar el Barça i l’Athletic de Bilbao al Camp Nou.

La denúncia contra Espot i les organitzacions que van promoure la protesta del 30 de maig de l’any 2015 la va interposar el partit Vox. Dos anys després, el jutjat central d’instrucció ha emès una resolució en què considera que hi ha motius “suficients per exigir una responsabilitat criminal” al president de l’entitat. La fiscalia considera que hi va haver un “deliberat i ferm propòsit de menysprear el cap de l’Estat i a l’himne”, ja que com Felip VI hi era present a la llotja del Camp Nou, representava un símbol espanyol. La denúncia de Vox es va basar en els delictes d’ultratge a Espanya, contra l’ordre públic, provocació a l’odi per raó d’origen nacional i delictes relatius als drets fonamentals i a les llibertats públiques.

El jutge instructor anteriorment ja havia arxivat en dues ocasions el procediment, per la qual cosa el partit va recórrer a la sala del penal, que ha acordat seguir endavant amb la causa i Espot haurà de declarar.