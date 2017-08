Un Gamper ple de sentiment

El trofeu Joan Gamper d’ahir, que arribava a la 52a edició, no era un Gamper més. Ja fa 21 anys que el torneig es disputa a partit únic i els darrers estius han passat contrincants d’un nivell molt més alt, però si el d’enguany es recordarà com un dels Gampers més especials de tota la història, és precisament pel rival: el Chapecoense, que el novembre passat va tenir un tràgic accident d’avió quan viatjava a Colòmbia en què van morir 71 persones. Tot el món del futbol i de l’esport va donar suport aleshores al club brasiler, però va ser el Barça l’únic que va anar més enllà i el va ajudar econòmicament, amb una donació de 250.000 euros. I no només això, sinó que també va anunciar que convidava el Chapecoense al trofeu que porta el nom del fundador del club, un gest que va ser rebut amb els braços oberts pels brasilers.

Avui, més de mig any després, aquella invitació es va convertir ahir ja en una realitat de totes totes. “Per a nosaltres és un somni poder jugar en aquest estadi, contra el Barça de Messi. Estem molt contents i agraïts al Barça, per tot el suport que ens han donat. No ho oblidarem mai, de debò.” Són paraules plenes de sentiment d’un dels molts aficionats del Chapecoense que, ahir, vestits de verd o de blanc, i alguns amb la samarreta commemorativa del partit, amb 73 estrelles amb motiu de l’any de fundació del club brasiler, van animar el seu equip en un dia històric.

Ningú s’ho volia perdre i, per això, i tot i haver disputat un partit abans-d’ahir, la plantilla del Chapecoense al complet, amb 34 jugadors, i repartida en dues expedicions, va viatjar a Barcelona. També els tres jugadors que van sobreviure a l’accident: el porter Jakson Follmann, que va perdre una cama, Helio Neto i Alan Ruschel. Primer van rebre un reconeixement per part del club a la llotja, amb intercanvi de regals entre els presidents, i després a la gespa. Tots tres es van endur la sentida ovació del públic del Camp Nou, quan van saltar al terreny de joc un per un, i després de la resta de l’equip, presentats per Carles Vich, fill del mític Manel Vich, que ahir va ser l’speaker. Un cop acabada la presentació, els jugadors dels dos equips es van mesclar i es van fotografiar sobre un cor amb els colors del Chapecoense, envoltat pels blaugrana, en una imatge d’unitat per al record.

Un dels grans moments, però, no va arribar fins quan estava a punt de començar el partit, quan Neto, Ruschel i Follmann van ser cridats a fer el servei d’honor. Pell de gallina al Camp Nou i també entre els protagonistes. Neto i Follmann van ser els executors del servei –Ruschel s’ho va mirar en un segon pla– i es van retirar cap a la banqueta abraçats. Ruschel, com a capità, va ser titular i va tornar a jugar per primer cop després de l’accident. 35 minuts va aguantar al camp, fins que va ser substituït i, embriagat per l’emoció i assenyalant el cel en record dels seus companys i amics morts en l’accident, es va endur de nou una gran ovació de l’afició, que també va dedicar càntics d’ànim al Chapecoense, que no oblidarà tot el que va viure ahir.

