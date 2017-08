Il·lusions renovades per afrontar la nova etapa

Com marca la tradició, el Barça 2017/18 es va presentar ahir davant l’afició tot just abans del Gamper, un acte curt i sense estridències en què els grans protagonistes van ser el Chapecoense –que va ser homenatjat–, Ernesto Valverde –que en espera dels fitxatges il·lusionants es va erigir en la cara nova més ovacionada– i, com no, Leo Messi, que va provocar l’augment més gran de decibels a l’estadi, i amb el suggeridor tema Sweet Child O’ Mine dels Guns N’ Roses de rerefons. També van ser molt ovacionades les entrades de Ter Stegen, Piqué, Luis Suárez i Iniesta, mentre que Arda i André Gomes, per exemple, van generar força indiferència entre el públic assistent. Un moment important es va viure quan l’speaker va anunciar els noms de Vermaelen, Munir, Samper, Douglas i Marlon, que, juntament amb Ortolà, van ser anunciats sense dorsal, fet que indica que, en un principi, no entren en els plans de Valverde.

Una vegada tots els jugadors, membres del cos tècnic i la resta de l’staff van saltar a la gespa, va ser el torn dels futbolistes del Chapecoense, una aparició que, és clar, va ser rebuda amb una gran ovació per part del Camp Nou. I l’homenatge encara va ser més emotiu quan es va anunciar el nom de Neto, Follmann i Ruschel, els tres jugadors que van sobreviure a l’accident aeri i que després van ser els encarregats de fer el servei d’honor del partit. “És un dia molt especial per a nosaltres, ja que rebem a casa el Chapecoense. És una visita que ens fa molt feliços i espero que sigui una experiència inoblidable”, va afirmar per començar el tradicional missatge del capità, Andrés Iniesta, que després es va dirigir a l’afició blaugrana. “Donem la benvinguda al nou entrenador, al seu equip tècnic i als nous fitxatges. Aquesta temporada volem tornar a guanyar-ho tot, però per aconseguir-ho l’equip necessitarà el vostre suport, tant en els bons moments com en els dolents”, va manifestar Iniesta, que després va cedir el micròfon a Valverde. “És un dia especial per a tothom. Comença una nova temporada, un nou repte que esperem que sigui apassionant. Sabem que tindrem la vostra ajuda. Treballarem per estar a l’altura d’aquest club. Entre tots assolirem els objectius”, va afirmar el tècnic blaugrana.