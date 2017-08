“Les sensacions són bones”

Ernesto Valverde va viure el seu primer Joan Gamper com a tècnic blaugrana i en va destacar les bones sensacions que va deixar el Barça, seguint la línia de la gira americana. “És l’últim partit de pretemporada abans d’intentar aconseguir un títol la setmana vinent davant un equip difícil. Les sensacions han estat molt bones. Hem volgut començar forts el partit. Era un Gamper amb connotacions especials per les circumstàncies del rival. Tots volíem disfrutar el partit i que ens servís per preparar la supercopa”, va explicar Valverde.

“El de la supercopa serà un partit diferent del de la gira, hi ha un títol en joc. Estem fent una bona pretemporada i hem de veure si la sort ens acompanya, juguem bé i podem aconseguir el títol.” En ser preguntat pels fitxatges, el tècnic va dir: “A la plantilla hi ha situacions que poden canviar, però em centro en els jugadors que tenim per tractar de millorar.”

