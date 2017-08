Homenatge abans del clàssic

Ahir tocava retre un gran homenatge al Chapecoense, un club que des del novembre passat tots portem una mica al cor, però també, és clar, tocava que el Barça carregués les piles de la il·lusió, després del cop que va patir l’afició en veure com Neymar abandonava inesperadament la causa blaugrana. I el Barça ho va aconseguir, ja que, malgrat que el nivell del rival no fos gaire alt, l’equip de Valverde va convèncer per la seva actitud competitiva, la fam ideal per rebre diumenge el Real Madrid. I és que, per començar, el nou tècnic es va deixar d’experiments i va optar per alinear el teòric onze de gala, amb Gerard Deulofeu –ja recuperat de les molèsties que el van deixar fora de la gira– en el lloc de Neymar i amb Vidal al lateral dret, fet que fa preveure que el de Puigpelat ha guanyat la partida a Semedo. I la resposta de l’equip, tot i ser un Gamper d’homenatge al Chapecoense i malgrat la intensa calor que va fer ahir al Camp Nou, va ser molt encoratjadora, ja que el Barça va sortir a totes, amb les línies juntes i pressionant molt amunt, una actitud competitiva que ràpidament es va traduir en ocasions de gol. La primera, en el minut 3, es va iniciar precisament amb una recuperació de Busquets en la sortida del Chapecoense, una acció que Messi, molt actiu des del primer moment, va finalitzar amb un fort xut que Elias va enviar a córner. I tot seguit ja va arribar l’1-0, en una excel·lent combinació entre Vidal, Rakitic i Luis Suárez que Deulofeu va arrodonir a porteria buida (6’). I el de Riudarenes va tornar a aparèixer en el segon, en una deixada enrere que Busquets va finalitzar amb un espectacular xut a l’escaire (11’). Tot i el 2-0 en poc més de deu minuts, el Barça, molt centrat, va seguir a la seva, amb Messi i Deulofeu com a principals actius ofensius. De fet, el 3-0 va tenir els dos jugadors com a protagonistes, ja que l’extrem va centrar i l’argentí va rematar al fons de la xarxa (28’). Faltava, però, l’aparició de la tercera punxa del nou trident, Luis Suárez, que va liderar les principals ocasions abans del descans. Primer, amb un xut massa centrat després d’una deixada amb el taló de Messi. I, després, amb una espectacular volea que Elias va desviar amb una estirada fantàstica.

I la dinàmica del partit es va mantenir després de la represa, amb el Barça molt centrat i ofensiu contra un Chapecoense que era incapaç d’acostar-se a la porteria blaugrana. El 4-0, doncs, era qüestió de temps, i va arribar en el minut 55, després d’una excel·lent combinació entre Messi i Luis Suárez que l’uruguaià, ara sí, va acabar amb èxit. I l’astre argentí també va ser l’assistent del 5-0, obra de Denis Suárez, que va superar el porter dels brasilers amb un xut creuat (74’). Ja només quedava un quart d’hora, moment que Valverde va aprofitar per fer el tradicional carrusel de canvis en què, curiosament, els únics que no van jugar, a banda dels lesionats Vermaelen, André Gomes i Rafinha, van ser Douglas i Arda Turan, fet que sembla indicar que tots dos podrien estar a punt de sortir de l’equip. Òbviament, l’entrada més destacada va ser la de Semedo, que va poder jugar els seus primers minuts al Camp Nou, temps suficient perquè el nou lateral dret del Barça forcés un penal, una pena màxima que Paco Alcácer va fallar.

És evident que del partit d’ahir, pel seu caire solidari i pel potencial del rival, no es poden treure gaires conclusions de com estan els engranatges del Barça de Valverde. Això sí, del que no va quedar cap dubte és que aquest equip té fam per mirar de recuperar el tron perdut. I quina millor manera que certificar-ho diumenge contra el Madrid. I és que els amistosos s’han acabat.

Messi, pitxitxi en solitari