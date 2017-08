El tren de Deulofeu

Com a la vida, en el futbol tot es pot capgirar inesperadament d’un dia per l’altre. I, si no, que li ho preguntin a Deulofeu, que en poc més de dos mesos ha passat de dubtar si pagava la pena tornar al Barça, en considerar que l’MSN el duria a l’ostracisme, a veure’s amb un peu i mig en l’onze titular del debut oficial del Barça, i ni més ni menys que contra el Madrid. “Té desbordament i velocitat. El veig preparat per a la supercopa, però ja veurem qui juga”, va afirmar després del Gamper Valverde, que amb Neymar a París i en espera que arribin els fitxatges, no ho va dubtar i va donar la titular a Deulofeu, l’únic extrem pur de la plantilla, que tot i la falta de ritme va signar una primera part excel·lent, en què va mostrar per la banda esquerra de l’atac totes les seves virtuts, una actuació convincent que va amanir amb un gol i dues assistències, a banda de demostrar un gran enteniment amb Messi. Perquè Valverde s’hauria pogut decantar per Denis –el futbolista que va substituir Deulofeu en el descans–, per Arda –el principal escollit per suplir Neymar la temporada passada– o per Alcácer –l’altre davanter de la plantilla–, però, tot i la seva falta de minuts, va optar pel de Riudarenes, un clar missatge de cara al clàssic de diumenge. “Deulofeu ens dona amplitud. Sempre hem de tenir equilibri amb el joc a l’espai, per trencar, i ell el té”, va analitzar Valverde.

I això que Deulofeu no va començar amb bon peu la seva tornada al Barça, ja que, una vegada es va decidir per intentar fer-se un lloc a l’equip, va veure com es quedava sense l’oportunitat de començar a sumar punts als Estats Units per culpa d’un petit trencament muscular i d’un esquinç de genoll. Durant la gira, però, va esclatar el cas Neymar, uns rumors que van acabar sent certs, ja que el brasiler va completar la fugida i va fitxar pel PSG. Havia desaparegut una punta del trident, però Deulofeu encara devia convèncer Valverde que, encara que fos de manera circumstancial, fins que arriben els reforços, ell mereixia l’oportunitat d’acompanyar Messi i Luis Suárez a la punta de l’atac. Primer va jugar poc més de mitja hora contra el Nàstic, i després ja va ser titular en el Gamper, en què va demostrar per què pot ser una peça important del nou projecte blaugrana.

El tercer intent