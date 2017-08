Arda Turan es troba a la línia de sortida

Si Arda Turan tenia algun dubte sobre quin serà el seu rol en el nou Barça d’Ernesto Valverde, l’entrenador blaugrana li va enviar dilluns un missatge ben clar i directe. I és que el migcampista turc i Douglas van ser els únics jugadors disponibles amb fitxa del primer equip que no van disputar ni un sol minut contra el Chapecoense, una mostra més que evident que Valverde no compta amb cap dels dos per començar la temporada. A diferència de l’inici de l’estiu, però, en què Arda Turan, a través del seu representant, va fer arribar al club que no tenia cap intenció de marxar de Barcelona, sembla que ara s’ha despertat en veure’s realment a prop de l’ostracisme, una reacció que es podria traduir en una sortida imminent.

El problema, però, són que les pretensions tant del jugador turc com del Barça van començar sent massa altes. El migcampista turc, que fa uns mesos va refusar marxar al futbol xinès, i això que el Guangzhou li va oferir una fitxa de 20 milions d’euros, es voldria mantenir a la primera línia mediàtica, com demostra el fet que fa uns dies es deixés estimar per l’Atlético de Madrid, el club que el va dur al cim del futbol internacional. L’equip colchonero, però, que no el podria inscriure fins al mercat d’hivern per la sanció que li ha imposat la FIFA, sembla no estar gaire interessat en el retorn d’Arda Turan. I el Barça, és clar, desitja ingressar un bon grapat de milions d’euros, per mirar de recuperar part de la inversió que va fer per ell en el seu dia (35 milions), una oferta suculenta que encara no ha arribat a les oficines blaugrana.

La via turca