“Els administrarem amb seny, amb rigor, amb serenor i responsabilitat, invertint-los per tal de millorar l’equip, portar jugadors i també millorar el nostre patrimoni.” Aquestes són les paraules que va pronunciar Josep Maria Bartomeu davant dels penyistes quan els explicava què pensava fer amb els 222 milions d’euros que s’han ingressat per la clàusula de rescissió de Neymar. Doncs bé, fidel a aquest compromís, el Barça va sortir ahir a pescar i en el mercat s’ha trobat, si fa no fa, el que ja s’esperava. Amb una etapa inflacionista que fa feredat, amb uns preus gairebé inassumibles per a qualsevol club. Si no fos perquè ha rebut uns ingressos atípics, ni tan sols el FC Barcelona es podria plantejar fer aquesta despesa en un sol any.

L’expedició que va sortir de Barcelona amb l’objectiu d’avançar en les incorporacions que reclama l’equip va ser la formada pels executius Òscar Grau i Raül Sanllehí, i el directiu Javier Bordas. Que en el desplaçament hi figurés el conseller delegat del Barça era un clar símptoma que el club blaugrana anava per feina, amb ganes de deixar pràcticament tancada alguna operació. El viatge va tenir una aturada a Alemanya, on el Barça es va reunir amb emissaris del Borussia Dortmund per tractar el possible traspàs d’Ousmane Dembélé, l’extrem escollit per la direcció esportiva blaugrana per reemplaçar Neymar a la banda esquerra de l’atac. La resposta que va rebre la delegació del Barça per part dels alemanys no els va acabar de sorprendre del tot, perquè ja esperaven que fossin ambiciosos amb les seves pretensions, però sí que la van trobar excessivament fora de mercat. El Borussia Dortmund fixa un preu de 120 milions d’euros, una suma a la qual el Barça en aquests moments no té previst arribar. Com va dir el president Bartomeu, no volen perdre el cap ni tancar cap operació sota la pressió de trobar un relleu immediat a Neymar.

Els emissaris del Barça van emplaçar els seus homòlegs del Borussia Dortmund a una propera trobada en què ja els traslladaran una oferta formal per Dembélé, que està molt interessat a fitxar per l’equip d’Ernesto Valverde. De fet, ahir a les xarxes socials ja van treure que era jugador del Borussia del seu perfil. El davanter francès l’estiu passat no es va atrevir a fer el pas de venir a Barcelona perquè creia que el trident li barrava les portes a tenir minuts i, des de Rennes, va decidir marxar a Alemanya per 15 milions d’euros. El Dortmund, si el ven, farà un negoci multimilionari, però, de moment, ha decidit mantenir una actitud negociadora de molta força, conscient que no té pressa i que el Barça ha ingressat molts diners. Ara bé, els precedents indiquen que és un club que acostuma a vendre les seves figures.

L’altre fitxatge que el Barça espera poder tancar ben aviat és el de Coutinho, una operació que voldrien tenir enllestida aquesta mateixa setmana. La principal resistència que el manté encara a Liverpool és de Jürgen Klopp, que es nega a perdre un dels seus millors futbolistes. El brasiler, però, ja ha comunicat al seu entrenador en dues ocasions que no vol continuar i que el seu desig és fitxar pel FC Barcelona. Coutinho està pressionant en els últims dies per tancar aviat el seu traspàs, conscient que com abans estigui a les ordres d’Ernesto Valverde millor serà per a ell. A més a més, amb el Barça ell ja ho té tot parlat, perquè ja fa algunes setmanes que van arribar a un acord. Alguns mitjans anglesos, fins i tot, han publicat que el brasiler no s’està entrenant a un alt nivell precisament pel descontentament que li provoca no tenir el seu futur resolt en aquest punt de l’estiu. Coutinho ja no va jugar el partit amistós contra l’Athletic per, oficialment, uns dolors d’esquena. El Liverpool debuta en la lliga dissabte contra el Watford.

Les xifres que l’han de portar al club blaugrana també produeixen vertigen, perquè també és una operació que s’enfilarà fins als 100 milions d’euros o hi podria arribar en funció dels variables que puguin entrar. És el preu que ha de pagar el Barça per tenir un dels millors futbolistes de la lliga anglesa i que té un perfil que pot anar molt bé a Valverde perquè, si bé no és un interior pur, sí que pot jugar en el lloc d’Andrés Iniesta, però també ho pot fer en una posició més avançada. Coutinho té una bona tècnica, també té una bona capacitat per associar-se, un bon driblatge i ostenta unes xifres golejadores prou bones. La temporada passada va fer 13 gols en la lliga i 7 assistències. Al Barça li agradaria que Coutinho ja pogués presenciar el partit d’anada de la final de la supercopa d’Espanya des de la llotja del Camp Nou.

Malgrat les bones sensacions que ha deixat l’equip en la pretemporada i en el Gamper, calen reforços, perquè s’ha perdut un dels millors jugadors de la plantilla –Neymar– i els grans rivals europeus no s’han quedat quiets en aquest mercat. Ara és l’hora del Barça.

120

milions

costa Dembélé