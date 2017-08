Neymar podria denunciar el Barça a la FIFA

La història sobre la marxa de Neymar encara no ha arribat al capítol final. L’entorn del futbolista brasiler estudia la possibilitat de denunciar el Barça a la FIFA si no acaba ingressant els 26 milions que va pactar el seu pare amb el club com a prima de renovació en l’últim contracte que va firmar el mes de març passat. El club blaugrana va dipositar els diners en una notaria amb la finalitat que Neymar sols cobrés els 26 milions si continuava a Barcelona. El club considera que no ha d’abonar aquesta quantitat perquè el jugador va trencar l’acord de renovació firmat fa menys d’un any, i va forçar la sortida al PSG.

El jugador insisteix que, tal com estava estipulat al seu contracte, ell i el seu pare han de cobrar els 26 milions que se li havien d’abonar l’1 d’agost de manera automàtica. El mateix jugador va notificar oficialment al club que havia de cobrar la prima de la renovació, però el Barça tan sols està disposat a pagar una part proporcional de la quantitat total des que es va firmar l’acord de renovació. Amb la situació força encallada, els Neymar estudien recórrer a la FIFA per aclarir aquesta situació. L’organisme mundial de futbol és l’encarregat de resoldre aquests casos si no s’arriba a un acord entre les parts.

L’entesa entre el Barça i els Neymar sembla una utopia després de les formes amb què el jugador ha abandonat el club. Per tant, l’opció que sigui la FIFA la que dicti sentència en aquest enrenou podria ser l’única solució possible si l’entorn del jugador opta per denunciar el cas a l’organisme mundial de futbol.

El debut es pot retardar