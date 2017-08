Temps d’espera per lligar Coutinho

Possiblement, al FC Barcelona li hauria agradat poder oferir alguna cara nova més a l’afició durant la presentació oficial del primer equip en el trofeu Joan Gamper de diumenge passat al Camp Nou. Però les circumstàncies viscudes aquest estiu estan provocant que el club blaugrana s’estigui trobant amb dificultats afegides a l’hora de tancar les operacions que volia dur a terme. La planificació esportiva traçada per Robert Fernández estava definida i es va arribar a la conclusió que calia reforçar l’equip amb un lateral dret, un migcampista amb capacitat d’organitzar el joc i, si es podia, un extrem.

El pla A preveia les incorporacions de Bellerín, Verrati i Dembélé, però la negativa de l’Arsenal i del PSG a negociar va fer inviable qualsevol operació. I això que el Barça tenia un acord amb els dos futbolistes. Per a la defensa es va fitxar Nélson Semedo, per a l’atac es va decidir recuperar Gerard Deulofeu pagant 12 milions a l’Everton i es van deixar en stand by les negociacions per Dembélé, i al mig del camp es va reactivar l’opció de Coutinho, un jugador que també estava en l’agenda blaugrana des de feia força temps.

Però amb el pas dels dies, la situació del Barça es va capgirar com un mitjó amb la sorprenent marxa de Neymar al PSG, que va pagar els 222 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió. Aquest moviment ha afeblit esportivament l’equip i ha deixat el Barça en una situació compromesa a l’hora de sortir a pescar en el mercat. Perquè si bé ha ingressat una gran quantitat de diners, també és cert que els clubs en són conscients i estan collant els blaugrana d’una manera brutal. Al Barça, tancar algun fitxatge li costarà sang, suor, llàgrimes i molts diners.

L’operació que està més avançada és la de Coutinho. El desig del FC Barcelona seria poder-lo presentar divendres i que el jugador veiés el clàssic contra el Real Madrid de la supercopa d’Espanya des de la llotja del Camp Nou. L’estira-i-arronsa amb el Liverpool, però, s’està allargant més del previst, precisament perquè el club anglès està tibant molt la corda, conscient que el Barça necessita començar a reforçar-se i que té molts diners a la cartera. El Liverpool espera ingressar 100 milions d’euros pel jugador, o fins i tot més, però el Barça encara es resisteix a arribar a aquesta suma malgrat que hi està molt a prop. L’expedició formada pel conseller delegat, Òscar Grau, el director de futbol, Raül Sanllehí, i el directiu Javier Bordas, van anar des d’Alemanya a Anglaterra per intentar afrontar la recta final del fitxatge.

La principal resistència en el club anglès és Jürgen Klopp, que perdria el seu millor jugador, però ja sap per boca d’ell que no vol continuar. Els propietaris del Liverpool no veuen malament el traspàs, perquè farien un negoci rodó, ja que Coutinho els va costar 10 milions d’euros fa quatre anys.

El desig del brasiler és accelerar l’operació, però vol que hi hagi una entesa entre els clubs i no haver d’utilitzar mètodes de pressió que el deixin amb mala imatge entre els seguidors del Liverpool, com pot ser reclamar el transfer request. Precisament, ahir un dels mites del club anglès, Steven Gerrard, que ara és entrenador de l’equip sub-18 de l’entitat, va assegurar que el desenllaç de l’operació dependria de fins on estaria disposat a arribar Coutinho per forçar el seu adeu: “El Liverpool no necessita diners, però tot està en mans del jugador i de la guerra que vulgui començar amb el club per aconseguir que el deixin marxar.” Ara bé, Gerrard també va admetre que seria complicat retenir-lo, perquè el jugador ja ha dit que vol anar al Barça i va citar els precedents de Mascherano i Luis Suárez.

Un cop es tanqui l’acord definitiu amb el Liverpool, els esdeveniments se succeiran a molta velocitat, perquè amb Coutinho ja fa temps que el Barça va segellar el pacte, que el lligarà al club blaugrana durant les cinc properes temporades. El migcampista brasiler també té ganes que s’acabi tot per posar-se a treballar a les ordres d’Ernesto Valverde. L’equip es juga el primer títol de la temporada entre aquesta setmana i la vinent –diumenge i dimecres– i la lliga comença el dia 20 per al Barça, que rebrà el Betis al Camp Nou.

Mentre esperen tancar aviat aquest fitxatge, el FC Barcelona segueix treballant per avançar en la resta d’operacions que té obertes, com la de Dembélé i la de Seri, migcampista del Niça.