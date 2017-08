El moment que Aleix Vidal tant estava esperant

“Em quedo al Barça, cent per cent segur. Ja estic pensant com convèncer Valverde.” Així de rotund es va mostrar Aleix Vidal l’1 de juny passat en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena SER, quan el seu nom va aparèixer en alguna llista de possibles baixes del Barça. “Soc una persona molt orgullosa. Mai he pensat a marxar”, va afegir, conscient que amb l’arribada d’Ernesto Valverde potser podria complir el seu repte de triomfar al Camp Nou.

I és que molt difícilment el lateral dret havia imaginat els tombs que donaria la seva experiència al Barça el dia que va acceptar vestir-se de blaugrana. Llavors, només sabia que hauria d’estar aturat fins al gener, per la sanció de la FIFA, i que després hauria de lluitar per la posició amb Alves. Tot plegat, però, es va complicar, i molt, per una suposada mala relació amb Luis Enrique. Malgrat que tots dos sempre ho van negar, el cert és que Vidal es va estar un munt de temps sense jugar i, fins i tot, sense entrar en les convocatòries, i això que, amb l’adeu d’Alves ell era l’únic lateral dret de la plantilla. Luis Enrique, però, va preferir recol·locar-hi Sergi Roberto i, en el moment en què semblava que començava a comptar amb Vidal, a principis del 2017, el de Puigpelat es va lesionar greument el turmell dret en el partit de lliga contra l’Alavés, a Vitòria. Malgrat que els metges pràcticament van donar la seva temporada per acabada, Aleix Vidal va tornar a mostrar el seu caràcter, i es va entestar a escurçar els terminis de la seva recuperació per arribar a temps per disputar la final de la copa del Rei. I ho va aconseguir, un esforç que Luis Enrique va voler premiar fent-lo jugar els últims minuts, i precisament contra l’Alavés. “Amb ell ho vaig passar malament, però li vaig donar les gràcies per donar-me uns minuts després de la meva lesió. No soc una persona rancuniosa”, va afirmar el jugador.

Tancada l’etapa de Luis Enrique, i tot i veure com el Barça feia una forta inversió per fitxar Semedo, Vidal es va mantenir fidel a les seves paraules, i durant tota la pretemporada ha treballat de valent per guanyar-se la confiança de Valverde. I de moment sembla que ho ha aconseguit, ja que el lateral dret ha estat titular en tres dels quatre partits amistosos de l’estiu, minuts en què ha rendit a un molt bon nivell. Per tot plegat, sembla pràcticament segur que el de Puigpelat formarà part de l’onze inicial en el clàssic de diumenge, el moment que tant estava esperant. Perquè malgrat que el teòric titular de la temporada hauria de ser Semedo, Vidal sap a la perfecció que ara per ara ell està al davant, un avantatge que podria capgirar les travesses si manté un alt rendiment, i més amb un nou entrenador a la banqueta. I quina millor manera de començar a demostrar-ho que en un duel contra el Madrid.