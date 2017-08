El Brasil sí que avala la decisió de Neymar

“Al PSG pot brillar, ser l’estrella principal i competir al nivell de Messi i Cristiano”, diu Rodrigo Bueno, de Fox

Hi ha una fotografia que a Neymar li va quedar gravada a foc i va provocar que passés de l’eufòria a la resignació en un tres i no res. És la imatge de Leo Messi amb més likes i retuits de la història: la celebració del sisè gol en el partit de tornada de vuitens de la lliga de campions contra el París Saint-Germain. Un retrat que plasma l’esperit de lluita d’un equip en aconseguir la gran remuntada. Aquella nit, el brasiler va fer una exhibició de coratge i va prendre les regnes del partit, però els honors se’ls va emportar un altre.

“Neymar va marcar dos gols a les acaballes del matx i va fer la passada a Sergi Roberto en el minut 95, però, tot i així, va quedar en segon pla”, explica Claudio Portella, presentador del canal Esporte Interativo, i afegeix que “tant se val el que ell faci. Messi sempre estarà al capdavant, perquè és el gran ídol i s’ho ha guanyat a pols”. I és justament per aquest motiu que el redactor del diari Lance!, Igor Siqueira, pensa que “Neymar necessita sortir de l’ombra de Leo, perquè tot l’èxit sempre serà atribuït a l’argentí”.

Sens dubte, el que vol l’exblaugrana és protagonisme. La presentació a París amb tot un estadi aclamant-lo és el que ha trobat a faltar en aquestes quatre darreres temporades al Camp Nou i és que, per cada ovació que ell ha rebut, Messi n’ha sentit unes deu més. “Al PSG, Neymar pot brillar, ser l’estrella principal i competir al mateix nivell que Cristiano Ronaldo i Messi per ser escollit el millor jugador del món”, exposa Rodrigo Bueno, comentarista de FoxSports.

Al Brasil ningú no dubta que aquest moviment de Neymar el farà guanyar la Pilota d’Or. “El brasiler és l’únic jugador que té talent i potencial per estar al mateix nivell d’aquells dos”, opina Portella i, a més, “jugarà al costat de brasilers amics seus amb els quals forma un equip molt competitiu”, afegeix André Hernan, reporter de SporTV. Un escenari “immillorable” per al tècnic de la canarinha, Tite, perquè “la intimitat que té Neymar amb Dani Alves i Marquinhos només pot ser bona per al Brasil”, valora Siqueira.

Al missatge que el nou 10 del PSG va penjar a les xarxes socials deia que un esportista necessita nous desafiaments i Hernan ho justifica dient que “la cultura d’un jugador brasiler és de ser molt inquiet”. “Tots els gran cracs són així. Neymar necessitava un gran repte per mantenir-se motivat”, opina Claudio Portella. Un desafiament d’alt risc que depèn de guanyar la lliga de campions amb un equip verge de títols en aquesta competició. Però cal que Ney “estigui preparat per assumir la responsabilitat tant del triomf com d’un eventual fracàs”, adverteix el redactor de Lance! Sobre l’aspecte econòmic, la premsa brasilera creu que és una injustícia parlar ara de fair play financer. “Al Brasil estem contínuament exportant jugadors a Europa i no plorem”, protesta Rodrigo Bueno. En la mateixa línia, Igor Siqueira manifesta que “la ràbia que hi ha a Barcelona és comprensible, perquè és un club depredador, no és pas cap presa, però està bé que almenys una vegada pugui sentir el que és ser brasiler”. Bueno matisa les seves paraules dient que “el Barça té l’orgull ferit, però així és la llei de mercat”.

En definitiva, els compatriotes de Neymar avalen la decisió del canvi d’aires amb la gran esperança que el líder de la selecció brasilera ho sigui a temps complet i aquest pas endavant es plasmi amb un nou títol en el proper mundial a Rússia. “La felicitat és on cadascú vulgui. Neymar somiava a jugar un dia al Barça, i avui té altres desitjos”, sentencia el comentarista de FoxSports.