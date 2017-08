Valverde ja ha guanyat cinc cops el Madrid com a tècnic

Per a Ernesto Valverde el clàssic de diumenge en la supercopa d’Espanya serà el seu primer oficial com a entrenador –a Miami, no fa ni dues setmanes, ja va tenir un petit tast amb l’amistós guanyat pel Barça (2-3)–, però en el que ja té sobrada experiència és en enfrontar-se amb el conjunt blanc amb els altres equips que ha dirigit en la seva llarga trajectòria a les banquetes. En total, el Txingurri s’ha vist les cares amb l’etern rival del conjunt blaugrana 20 vegades i no li ha anat del tot malament, ja que tot i entrenar sempre rivals de força inferior nivell al Madrid, l’ha aconseguit derrotar cinc cops i ha obtingut també dos empats.

A més a més, Valverde ja sap també què és vèncer el Madrid a Barcelona (ho va fer la temporada 2007/08 amb l’Espanyol, a l’estadi Lluís Companys, en l’última victòria dels periquitos contra els blancs) i també al Bernabéu, la temporada 2004/05, quan amb l’Athletic hi va guanyar 0-2. Aquella mateixa temporada, de fet, el conjunt basc ja havia superat el Madrid també en el duel de la primera volta disputat a San Mamés (2-1). El mateix que el curs anterior, quan s’hi va imposar per un resultat encara més contundent (4-2). Per trobar ja el que és el darrer triomf de Valverde contra el Madrid, cal anar a la temporada 2014/15, quan s’hi va imposar gràcies a un gol d’Aduriz (1-0) al nou San Mamés. Els altres resultats positius en la carrera de Valverde com a tècnic contra els blancs han estat un empat en els quarts de final de copa amb el València la temporada 2012/13 (1-1), que no va servir per passar de fase i un altre empat en la lliga 2013/14 (1-1), quan San Mamés encara estava en ple procés de reforma. Ara buscarà el seu primer triomf contra el Madrid al Camp Nou.