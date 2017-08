Contra dues roques

Klopp va insistir ahir que ells no tenen necessitat de vendre Dembélé no es va presentar a la sessió i serà suspès i multat

Sortir al mercat amb la cartera plena no és sinònim d’èxit si topes amb clubs que no tenen necessitats econòmiques i que no estan sotmesos a la imposició d’una clàusula de rescissió. El Barça va perdre tota la força tenint la llibertat de Neymar fixada en 222 milions d’euros i, tot i disposar d’aquests recursos econòmics brutals, s’està veient obligat a negociar durament pels jugadors que desitja per reemplaçar el brasiler, Dembélé i Coutinho.

Els blaugrana han topat amb dos clubs, el Borussia Dortmund i el Liverpool, que li estan posant les coses extremadament difícils. Són com dues roques. Les negociacions estan sent duríssimes i porten fins al límit el Barça, que veu com el fet de tenir tants diners també genera alguns problemes, i més encara en un mercat tremendament alcista com l’actual. A més a més, els dos clubs amb els quals negocia no tenen necessitats econòmiques i saben que poden collar tant com vulguin i més. La pressió és tota del costat blaugrana, que, això sí, compta amb els dos jugadors i amb la convicció que tant el Borussia Dortmund i el Liverpool són venedors.

En la jornada d’ahir el gran protagonisme va ser per a Ousmane Dembélé. Va ser un dia frenètic. Dimarts el Barça havia enviat una expedició formada per Òscar Grau, Raül Sanllehí i Javier Bordas cap a Alemanya per fer una primera presa de contacte amb emissaris del Dortmund. Els blaugrana van sortir de la trobada sabent que els alemanys estarien disposats a vendre Dembélé per una quantitat propera als 120 milions d’euros i els van emplaçar a una propera reunió per definir una proposta. Les primeres informacions aparegudes a la premsa francesa –L’Équipe i Le Parisien– asseguraven que el traspàs estava a punt de tancar-se per 130 milions. I gairebé van coincidir en el temps amb la revelació que va fer l’entrenador del Borussia Dortmund, Peter Bosz, que Dembélé no s’havia presentat a l’entrenament. “No ha participat en l’entrenament d’avui, no sabem on és... Hem intentat localitzar-lo però no hem pogut. Esperem que no hagi passat res...” Dimecres durant la sessió fotogràfica amb l’equip ja se’l va poder veure com absent, gens implicat amb els companys. Aquesta informació va fer augmentar les expectatives d’un traspàs imminent al Barça, que poc després serien enterrades pel Borussia Dortmund amb un comunicat en què anunciava que havien refusat una oferta del FC Barcelona especificant que “no correspon al valor real del futbolista ni a la situació actual que hi ha de mercat” i, fins i tot, assegurava que era “poc probable” que s’acabés produint el traspàs. Aquesta primera oferta era de 80 milions d’euros més 30 en variables i va ser considerada insuficient pels alemanys, que haurien de compartir un 25% de la venda amb el Rennes, club d’on el van fitxar l’estiu passat per només 15 milions.

Una nova mostra de posició de força del Borussia Dortmund en la negociació i que es va incrementar encara més quan el director esportiu, Michael Zorc, va anunciar que també suspendrien Dembélé sense entrenar-se fins al pròxim partit, previst per dissabte, i que rebria una sanció econòmica per no haver-se presentat a l’entrenament “conscientment”. També va explicar que havien localitzat el futbolista a Dortmund, fet que posava fi als rumors que havien sorgit en determinats mitjans que estava viatjant a Barcelona o que era a París. Durant tot el dia, fonts del Barça van assegurar a aquest diari que l’operació no estava tancada i que mantenien obertes les negociacions. Tenint en compte el comportament de Dembélé, és força probable que el club alemany i el Barça segueixin conversant per tal d’arribar a un acord satisfactori per a les dues parts.

L’altre front que té obert l’equip blaugrana és amb el Liverpool pel fitxatge de Coutinho. Fa uns dies el Barça era optimista i, de fet, el volia presentar demà oficialment i que estigués a la llotja del Camp Nou diumenge per presenciar el partit de la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid. Sustentaven aquest optimisme amb una oferta gairebé irrebutjable de 100 milions d’euros, però el Liverpool la va tornar a refusar. Jürgen Klopp, l’entrenador, ahir va tornar a insistir que ells no tenen cap necessitat de vendre. “El sol fet que un club vingui amb una oferta no fa que ens posem a reflexionar si hem de vendre un determinat jugador. No es tracta només de quant estan disposats a pagar, perquè no tenim necessitat de vendre. La prioritat és mantenir els nois que estan aquí i millorar la plantilla”, va dir. El Liverpool ha de disputar la prèvia de la Champions i podria estar allargant la possible venda de Coutinho per assegurar-se la seva presència en aquests dos partits tan importants per a l’entitat.