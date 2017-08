El Liverpool no escoltarà cap més oferta per Coutinho

El Liverpool ha dit prou i avui ha emès un comunicat per anunciar que Coutinho no està en venda i que no escoltaran cap oferta per ell. “El posicionament definitiu del club és que no considerarà cap oferta per Philippe Coutinho i que romandrà com a membre del Liverpool Football Club quan es tanqui la finestra d’estiu”, assegura Fenway Sports Group, empresa americana propietària del club. Així doncs, el Barça es queda sense un dels seus objectius prioritaris per reforçar l’equip aquest estiu. El conjunt anglès ja havia refusat 100 milions d’euros del club blaugrana. Coutinho, amb problemes a l’esquena, no podrà debutar aquest cap de setmana en la lliga anglesa.