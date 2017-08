El Barça cobra el xec del PSG i Neymar ja podrà debutar

El FC Barcelona ja ha rebut l’ingrés dels 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió de Neymar en el seu compte bancari i això permetrà que el brasiler pugui debutar amb el seu nou equip demà contra el Guingamp. Els advocats del jugador van portar el xec a les oficines del Barça el 3 d’agost passat –després que la LFP no l’acceptés– i Neymar va quedar lliure per signar el seu nou contracte amb el PSG per les cinc pròximes temporades. La signatura es va fer el 4 d’agost, el dia de la seva presentació multitudinària al Parc dels Prínceps.

No va ser fins ahir, però, que el Barça va poder disposar dels 222 milions d’euros. La manera amb què Neymar va decidir posar punt final a la seva trajectòria al club blaugrana no va agradar gens a la junta directiva, que va decidir bloquejar l’enviament del transfer al PSG fins que no s’haguessin rebut els diners. Aquest fet havia tensat les relacions entre el Barça, els Neymar, el PSG i la Lliga de Futbol Francesa, que també es va queixar per aquesta actitud i la que va tenir la LFP en no voler acceptar el xec de la clàusula pel tema del fairplay financer. Neymar es va perdre el fluix debut dels d’Unai Emery contra l’Amiens (2-0), però demà a les nou de la nit ja se’l podrà veure tocant pilota vestint l’equipament del conjunt parisenc contra el Guingamp.