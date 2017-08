Douglas és molt a prop d’anar-se’n al Benfica

El comiat de Douglas Pereira del FC Barcelona podria ser imminent. La seva destinació seria el Benfica, el club que més interès ha mostrat a endur-se’l. Segons el diari ABola ahir hi va haver una reunió entre el seu agent, Marcos Casseb, i el president del Benfica, Luís Filipe Vieira, en la qual es van acostar molt les posicions. La reunió definitiva es podria fer aviat a Barcelona i Douglas, segons aquesta informació, comunicarà al Barça que només acceptarà anar-se’n al Benfica, ja sigui traspassat o mitjançant una nova cessió. El lateral brasiler no entra en els plans de Valverde i no va jugar ni un minut en el Gamper.