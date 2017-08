“A la boda de Messi ja sabia que Neymar volia marxar”

Gerard Piqué ha parlat en roda de premsa a la prèvia de la supercopa d’Espanya que el Barça disputarà demà davant el Real Madrid en el Camp Nou amb el cas Neymar com a principal tema d’actualitat.

Respecte a la marxa de el brasiler, el central blaugrana no es sent enganyat per Neymar: “Com va dir Dani Alves, ell ja sabia que volia marxar a la boda de Messi, i alguns jugadors ho sabíem. Quan fico el tweet sabia al 1005% que Neymar marxava. Però era l’última bala per intentar convèncer Neymar. Intento utilitzar les xarxes socials per intentar ajudar al club, sabia que era difícil que Neymar canviés d’opinió però amb el meu missatge ho vaig intentar. Segur que té les seves raons, no sé si són econòmiques o esportives. Ens hem de quedar amb el que ens ha donat i amb els diners que ha deixat.”

Piqué creu que el brasiler no té substitut al mercat, però que pot ser una oportunitat: “Neymar és un jugador únic, amb un talent especial i serà difícil substituir-lo. Però hem d’intentar reforçar l’equip per ser més forts col·lectivament.”

El central blaugrana valora el matx davant els blancs com a “especial”. “Començar davant el Madrid a casa sempre és motivant. Hi ha la tornada el dimecres i hem de saber que no es decidirà demà. Hem de controlar el partit i intentar no encaixar gol, ja que ells són molt perillosos al contraatac. Nosaltres estem bé, estem preparats i confiats de guanyar la supercopa.”

“Intento ajudar sempre al meu equip. Davant el Madrid jugo molt més motivat. Hem d’intentar fer bé les coses, millorar i treballar més. Quan hi ha un rival que treballa més que tu has de donar-li la volta. No sempre es pot guanyar, en cap esport passa això. Però hem d’intentar guanyar les màximes vegades possibles”, va explicar Piqué respecte a les darreres temporades en què el Real Madrid ha estat superior als blaugrana.

“Nosaltres tenim un equip de garanties, si es poden incorporar més jugadors serà millor perquè augmentaran el nivell de l’equip. Però els que estem ara, som competitius”, ha assenyalat Piqué respecte als nous fitxatges que podrien arribar en els pròxims dies.