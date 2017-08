Dembélé seguirà apartat i sancionat

El futur d’Ousmane Dembélé podria estar una mica més a prop del Barça. I és que tot i que el seu club, el Borussia Dortmund, continua sense pronunciar-se oficialment sobre la seva possible sortida al conjunt blaugrana, sí que va fer ahir un pas que dona alguns indicis d’on pot acabar jugant la temporada vinent. Dijous passat, el jugador no es va presentar a la sessió d’entrenament, cosa que li va ocasionar ser suspès i multat –fins i tot s’havia negat a parlar amb els dirigents– i ahir, el club alemany, després de reunir-se la nit anterior amb ell tal com ja havia anticipat el seu tècnic, Peter Bosz, va emetre un comunicat assegurant que la situació de Dembélé continua sent la mateixa. És a dir, es manté la sanció i s’entrenarà apartat del grup fins a noves ordres.

“Té l’oportunitat de completar una formació individual fora del grup i la nostra atenció se centra ara en la preparació de l’equip per a l’inici de la Bundesliga el cap de setmana que ve a Wolfsburg”, explica el comunicat del Dortmund, que també afegeix que no farà més comentaris sobre aquest nou dictamen respecte a la situació de Dembélé. La mala maror entre el club de Westfàlia i el jove davanter francès sembla que ja està instal·lada. Segons va assegurar la revista esportiva Kicker, el Dortmund hauria assegurat a Dembélé que en cas de rebre una bona oferta dels grans d’Europa no li dificultarien la sortida, cosa que no ha succeït, i aquest s’intueix com un dels possibles motius que han dut el jove davanter, de només 20 anys, a declarar-se en rebel·lia. El Barça va oferir 80 milions d’euros més variables per Dembélé, però el Dortmund va refusar l’ofert, va emplaçar el club blaugrana a una nova reunió i va assenyalar que per uns 120 milions d’euros, estaria disposat a despendre’s del francès, encara que tot fa preveure que per menys, també hi accediria. D’aquests, un 25% serien per al Rennes, que fa un any, va vendre Dembélé al Dortmund per 15 milions d’euros. Atès tot plegat, per al Barça, si vol aconseguir el seu fitxatge, és el moment de tornar a moure fitxa i presentar una nova oferta, millorada, després que el Dortmund ja sigui conscient que el desig de Dembélé és jugar la temporada que ve al Camp Nou. Les properes dates ho acabaran de dictaminar.

