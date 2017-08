Deulofeu debuta en partit oficial amb nervis i sacrifici

Després d’una bona actuació al Gamper, Ernesto Valverde va tornar a apostar per Gerard Deulofeu en l’onze inicial per a la banda esquerra en un partit de gran nivell com és un clàssic. El de Riudarenes va tornar a debutar en partit oficial amb el Barça disputant 58 minuts de partit, en els quals es va mostrar voluntariós però amb nervis amb la pilota als peus. L’extrem esquerrà va començar l’encontre més entregat en tasques defensives que no pas ofensives i li va costar entrar en la dinàmica d’atac de la dupla Messi-Suárez.

Deulofeu va estar bé en defensa, voluntariós i ajudant Jordi Alba en tots els atacs del Real Madrid per la banda esquerra, que van ser pocs, ja que els blancs es van bolcar ofensivament a la banda d’Aleix Vidal. Però en atac es va mostrar apagat a causa dels evidents nervis pel fet d’haver estat l’elegit per substituir Neymar, com a extrem esquerre, en un clàssic. En molt poques ocasions va intentar desbordar Carvajal per velocitat, la seva millor arma, i tampoc va trobar facilitat per associar-se amb els seus companys d’atac. Quan rebia la pilota, li costava mirar endavant i sovint tocava cap enrere, facilitant la defensa del lateral madridista sobre ell.

La millor acció de l’extrem blaugrana va arribar en el minut 52, quan va tenir una ocasió clara per empatar el partit, però la seva centrada no la va poder rematar per poc Leo Messi a un metre de la porteria. Sis minuts després, Valverde el va substituir per donar entrada a Denis Suárez, que es va mostrar més incisiu que el de Riudarenes. Queda clar que Deulofeu pot demostrar molt més, però també que és necessari un recanvi amb garanties per a Neymar. No es pot fallar en aquest fitxatge.