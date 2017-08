Un dia del tot desafortunat

Gerard Piqué està sent un dels grans protagonistes de l’estiu en clau blaugrana, sobretot arran de la seva famosa piulada durant la gira pels Estats Units, dient que Neymar “es queda”. Ja ho va ser abans-d’ahir també, en la prèvia d’aquest clàssic, en explicar en roda de premsa i amb tot tipus de detalls com va transcórrer el serial de la marxa de Neymar al PSG, tot creant amb les seves paraules tot tipus d’opinions al respecte, i ahir, va repetir protagonisme. Però aquest cop al camp, i en negatiu, ja que va aparèixer en les jugades dels tres gols del Madrid, que va deixar la supercopa d’Espanya més que encarrilada.

El primer gol del conjunt blanc va ser obra seva, en pròpia porteria, als cinc minuts de la segona part, en intentar refusar una centrada de Marcelo sense aparent perill que Ter Stegen ja estava a punt per blocar. Una acció de mala sort, que va permetre al Madrid obrir la llauna. Dissabte a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper, se li havia preguntat si existia algun secret en la seva facilitat per veure porteria contra l’etern rival –en el clàssic amistós disputat a Miami fa poc més de dues setmanes, seu va ser el gol que va donar el triomf als de Valverde– i ell ho va atribuir a la casualitat, tot i recordar la seva especial motivació quan juga contra els blancs. Potser d’aquí la seva major decepció i l’abatiment quan va veure com la pilota refusada per ell mateix entrava a la porteria.

Amb el gol en pròpia porteria, però, no va acabar el calvari que va patir ahir el central de la Bonanova. I és que poc després que el Barça aconseguís el gol de l’empat, i quan semblava que els blaugrana podien fins i tot capgirar el marcador, Piqué també va aparèixer en la jugada del segon gol del Madrid. Cristiano Ronaldo el va encarar en l’un contra un i, sense oferir gaire oposició, va permetre que el portuguès retallés cap al seu costat bo, i quedés en una posició immillorable per xutar a porteria, i signar, això sí, un autèntic golàs. Per si no n’hi havia prou, també va ser ell qui més de prop va veure, ja en l’últim minut, com Asensio es treia del barret una canonada que no només el va sorprendre a ell, sinó fins i tot a Ter Stegen. Mèrit del jugador blanc, però a la fotografia, hi va tornar a sortir Piqué, que difícilment oblidarà el partit d’ahir, i potser tampoc l’estiu.

Un partit, d’altra banda, que va haver de jugar més d’una hora del tot condicionat per la targeta groga, totalment estalviable, que va veure poc abans de la primera mitja hora de joc, quan va rematar amb la mà un servei de córner i l’àrbitre ho va veure amb tota claredat.