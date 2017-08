La primera gesta, a l’agost

Al projecte d’Ernesto Valverde li cal temps, paciència i també reforços. Els fonaments són bons i també la idea futbolística amb què arriba. Però li falta el plus de qualitat, una mancança que ja s’havia diagnosticat la temporada passada i que s’ha agreujat amb l’adeu de Neymar. L’equip necessita tornar-se a apropar a aquest Real Madrid que ara sembla imbatible i que ahir va sortir del Camp Nou amb la supercopa d’Espanya pràcticament guanyada. Encara som a l’agost, i el nou Barça ja necessita la primera gesta per no deixar escapar el primer títol de la temporada. L’estiu blaugrana ha estat complicat, amb la pèrdua de Neymar i la sensació que des del club no s’ha reaccionat a temps i que la planificació va canviant d’un dia per l’altre. Si ja l’ambient no era de gaire optimisme, el Madrid, l’etern rival, va burxar encara més la ferida. Possiblement aquesta setmana arribarà algun fitxatge però el que està més a prop, el de Paulinho, no sembla que ajudi a augmentar el nivell.

Amb els reforços il·lusionadors encara per arribar, l’única cara nova en el primer onze inicial d’Ernesto Valverde va ser la de Gerard Deulofeu. Al jove davanter de Riudarenes li va tocar ocupar el lloc que durant quatre temporades ha estat de Neymar, el fitxatge més car de la història del futbol. De personalitat per aguantar aquesta pressió, Deulofeu en té i pel que es va veure sobre la gespa, el seu periple en forma de cessions l’ha fet madurar, és més responsable al camp. I més generós, perquè se’l va veure més d’un cop pressionant i ajudant d’allò més en defensa. Ara bé, en atac va estar un xic massa tímid. L’altra novetat destacable en el plantejament de Valverde és confirmar que Aleix Vidal és la seva aposta pel lateral dret, davant de Nélson Semedo, en procés d’adaptació, o de Sergi Roberto, el titular la temporada passada en aquesta posició. La resta de l’equip titular, el previsible, sense sorpreses. Amb Ter Stegen, Piqué, Umtiti, Alba en la defensa, Busquets, Rakitic i Iniesta al mig del camp i al davant, Messi i Luis Suárez.

El partit va començar amb una errada de Ter Stegen en la sortida de la pilota, va regalar-la a Isco, que, de lluny, li va faltar força per completar la vaselina. Amb ritme encara de pretemporada, cap dels dos equips sabia fer gaire mal a l’altre, tots dos es defensaven amb la possessió de la pilota i només algunes pèrdues generaven intranquil·litat. En van cometre Aleix Vidal, massa, una Iniesta. El perill del Madrid sorgia tot de les botes d’Isco, a qui la massiva presència de turistes estrangers, molts d’ells amb samarreta blanca, fins i tot va arribar a ovacionar. Al·lucinant. La millor ocasió en el primer temps va tenir-la Luis Suárez després de rebre una excel·lent passada d’Iniesta, però la seva rematada va aturar-la Keylor Navas.

Nova temporada, però hi ha algunes coses que no canvien. Com per exemple, la permissivitat arbitral amb Casemiro. Als 14 segons ja havia fet la seva primera falta i en el 20’ ja no es va poder estalviar una groga després d’una entrada molt lletja sobre Messi. L’argentí no va trepitjar gaire l’àrea, ben vigilat per Kovacic, que el va sotmetre a un marcatge a l’home. Sí que va poder xutar de falta directa en el 24’ i en el 32’ va intentar-ho després d’una bona arribada per la banda de Jordi Alba. El Madrid va disposar també d’una molt bona ocasió després que Isco maregés Vidal a la banda, la cedís a Bale i aquest en carrera va rematar però Ter Stegen va enviar a córner.

La segona meitat va començar amb Cristiano Ronaldo escalfant a la banda –no va ser titular– i amb la gent xiulant-lo. I amb un més que possible penal de Ramos sobre Leo Messi després d’una internada de l’argentí a l’àrea rival. La galleda d’aigua freda arribaria aviat, però, quan Piqué va voler refusar una centrada de Marcelo per l’esquerra, amb la mala fortuna que va despistar Ter Stegen i va acabar en gol. Reaccionaria el Barça amb una internada d’Aleix Vidal per la dreta però Messi no va arribar per poc a aquesta centrada i a la posterior de Deulofeu. L’equip de Valverde necessitaria augmentar el ritme però no descosir-se perquè el Madrid al contracop podia ser letal.

Una mala anticipació d’Aleix Vidal va deixar Piqué venut davant Benzema, que el va deixar assegut a terra per posar-la als peus de Carvajal, que quan ja celebrava el gol es va trobar un ràpid Jordi Alba que va salvar el segon a la línia de gol. Zidane va detectar els nervis dels blaugrana i va fer entrar Cristiano Ronaldo per Benzema. Valverde també va moure la banqueta i va retirar del camp Deulofeu per Denis Suárez. Luis Suárez va estar a punt d’empatar després de rematar de cap en la sortida d’un córner però Keylor Navas ho va impedir. Tenia el Barça mitja hora per capgirar la situació però el Madrid jugava còmode, complint el pla traçat d’aguantar en el primer temps per fer mal en el segon. Els entrenadors van seguir fent canvis i Asensio va entrar per Kovacic, amb molèsties, i Sergi Roberto per Iniesta.

Després d’una ocasió de Marcelo que va aturar Ter Stegen i d’un gol ben anul·lat a Cristiano Ronaldo per fora de joc, el Barça va buscar l’empat amb insistència. El va tenir Busquets però amb Navas superat va enviar-la als núvols. El gol arribaria després d’un penal en què Luis Suárez va enganyar l’àrbitre en una sortida de Keylor. Messi no va fallar. Quedaven minuts per aconseguir un segon gol però qui va marcar va ser el Real Madrid mitjançant Cristiano Ronaldo, que havia rebut d’Isco en un contracop. El portuguès va clavar-la a l’escaire després que Piqué no li tapés el xut. La celebració –com sempre, ridícula i provocadora, traient-se la samarreta, fet que li va costar la groga– instants després seria decisiva perquè va veure la segona en deixar-se caure a l’àrea en un frec a frec amb Umtiti per la pilota. Segona amonestació i vermella. A més a més, va empentar l’àrbitre.

Quedaven pocs minuts per intentar l’empat i Valverde va treure del camp Rakitic per posar un davanter més, Paco Alcácer. De ben poc va servir. És més, el Barça encara rebria una estocada gairebé mortal amb un golàs d’Asensio en l’últim minut del partit després d’un gran xut. Caldrà un miracle dimecres al Santiago Bernabéu.