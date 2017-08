El Barça fa oficial el fitxatge de Paulinho

El Barça ha fet oficial l’acord amb el Guangzhou Evergrande per la contractació del migcampista brasiler Paulinho. El conjunt blaugrana ha anunciat que l’acord s’ha tancat en 40 milions d’euros, la quantitat que inicialment va exigir el club xinès, i qu el Barça no ha estat capaç de rebaixar. Paulinho signarà un contracte per les quatre properes temporades el dijous, el dia que també serà presentat oficialment. El migcampista brasiler tindrà una clàusula de rescissió de 120 milions d’euros. Paulinho és el quart jugador més car de tota la història del club només superat per Neymar, Suárez i Ibrahimovic.